    पराग का प्लांट नोएडा से यीडा क्षेत्र में होगा ट्रांसफर, 10 एकड़ जमीन आवंटित; किसानों और युवाओं को मिलेगा लाभ

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पराग डेयरी प्लांट को नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेक्टर-32 में 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस कदम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह निर्णय डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    -प्रदेश कैबिनेट ने सेक्टर 32 में दस एकड़ जमीन की आवंटित
    -नोएडा स्थित जमीन को राफे को दिया जाएगा विस्तार के लिए
    जासं, ग्रेटर नोएडा : नोएडा फेज दो स्थित पराग डेरी का संयंत्र यीडा में स्थानांतरित होगा। प्रदेश कैबिनेट ने संयंत्र स्थापित करने के लिए यीडा सेक्टर 32 में पराग डेरी को दस एकड़ जमीन आवंटित की है। संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन चार लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की होगी। नोएडा स्थित पराग डेरी की जमीन को राफे एमफाइबर ने अपने विस्तार के लिए 101 करोड़ में खरीद लिया है। प्रदेश कैबिनेट इसे स्वीकृति दे चुकी है। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण को यह जमीन बिना शुल्क हस्तांतरित करनी होगी।
    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में राफे एमफाइबर का लोकार्पण किया था। प्रदेश सरकार ने कंपनी को विस्तार के लिए फेज दो स्थित पराग संयंत्र की जमीन देने का फैसला किया था। पराग डेरी के संयंत्र को नोएडा फेज दो से यीडा के सेक्टर 32 मेंं स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कैबिनेट ने पराग डेरी को दस एकड़ जमीन आवंटित करने पर स्वीकृति दे दी है। दो साल में पराग डेरी का यीडा क्षेत्र में संयंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। नोएडा संयंत्र से मशीनरी को स्थानांतरित करने पर होने वाले खर्च को भी कंपनी वहन करेगी।
    यीडा क्षेत्र में पराग डेरी के संयंत्र की क्षमता चार लाख लीटर दूध के प्रतिदिन प्रसंस्करण की होगी। यीडा क्षेत्र में पराग डेरी का यह पहला संयंत्र होगा। यीडा ने सेक्टरों में दुग्ध उत्पाद के विपणन के लिए पिछले दिनों मदर डेरी को सौ-सौ वर्गमीटर के भूखंडों का आवंटन किया था। यीडा क्षेत्र में पराग का संयंत्र स्थापित होने से उसके उत्पाद की बिक्री यीडा क्षेत्र में होगी।
    अरविंद
