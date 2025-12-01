 ग्रेटर नोएडा: बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का वीजा रद, पैरा क्रिकेट लीग स्थगित

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 नवंबर को आयोजित होने वाली रेडिएंट पैरा क्रिकेट लीग इंडिया द वर्ल्ड सीरीज को बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का वीजा रद किए जाने कारण सीरीज को स्थगित कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर और फिर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। साथ ही बांग्लादेश के साथ भी स्थितियों ठीक नहीं बनते हुए देखकर यहां के भी खिलाड़ियों का वीजा रद कर दिया गया।

सीरीज की आयोजक सुप्रिया सक्सेना ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आइपीएल की तर्ज पर 30 नवंबर से तीन दिसंबर तक रेडिएंट पैरा क्रिकेट लीग इंडिया द वर्ल्ड सीरीज का आयोजन कराया जाना था, लेकिन इसे अब स्थगित कर दिया गया है। सीरीज के पहले संस्करण में ही भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण पाकिस्तान की पैरा क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया था इस दौरान उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया।

इन देशों के खिलाड़ी कर रहे थे प्रतिभाग सीरीज में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका के चुनिंदा पैरा क्रिकेटरों को भी शामिल किया गया था। आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट को भव्य बनाने के लिए विदेशी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया था।

टी-20 प्रारूप में होनी थी सीरीज सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अपने देश में दबाव था, कि वह भारत में आयोजित किसी भी खेल आयोजन में हिस्सा नहीं लें। टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही थी। जिनमें समर्पण, विश्वास, प्रयास, लक्ष्य, धैर्य जैसे प्रेरणादायक नामों वाली टीमों को शामिल किया गया है। सभी मैच टी-20 प्रारूप में खेले जाने थे।