दस दिन से गायब युवक का शव खुर्जा के श्मशान घाट में मिला, पुलिस हैरान; परिवार में मातम
जेवर के एक 30 वर्षीय पेंटर, नेत्रपाल, जो दस दिन पहले काम के लिए निकला था, का शव खुर्जा पुलिस ने बरामद किया। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जिससे हत्या का संदेह बढ़ गया है। पुलिस ने परिवार को सूचित किया, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता जेवर। दस दिन पूर्व घर से काम करने की बात कहकर निकले पेंटर का काम करने वाले 30 वर्षीय युवक का शव खुर्जा पुलिस ने बरामद किया है। युवक के शव और चेहरे पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका और भी प्रबल हो गई है।
खुर्जा पुलिस ने जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयौरार गांव में स्वजन को युवक की हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। स्वजन और ग्रामीण घटनास्थल के लिए निकले हैं।
जेवर के दयौरार गांव निवासी हुकम सिंह का बेटा नेत्रपाल उर्फ पाली 30 वर्ष पेंटर का काम करता था। पिता हुकम सिंह ने बताया कि 10 दिन पूर्व नेत्रपाल घर से काम करने की बात कहकर गया था। जिसके बाद उसने स्वजन से किसी तरह का संपर्क नहीं किया। रविवार दोपहर बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा जंक्शन श्मशान घाट में युवक का शव पड़ा मिला।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराते हुए स्वजन को हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने स्वजन को बताया कि युवक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान है जिससे चेहरा भी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है। शव के कुछ दूरी पर युवक की चप्पल पड़ी हुई मिली हैं। पुलिस ने सूचना के बाद शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।