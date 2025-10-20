दस दिन से गायब युवक का शव खुर्जा के श्मशान घाट में मिला, पुलिस हैरान; परिवार में मातम

जागरण संवाददाता जेवर। दस दिन पूर्व घर से काम करने की बात कहकर निकले पेंटर का काम करने वाले 30 वर्षीय युवक का शव खुर्जा पुलिस ने बरामद किया है। युवक के शव और चेहरे पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका और भी प्रबल हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खुर्जा पुलिस ने जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयौरार गांव में स्वजन को युवक की हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। स्वजन और ग्रामीण घटनास्थल के लिए निकले हैं। जेवर के दयौरार गांव निवासी हुकम सिंह का बेटा नेत्रपाल उर्फ पाली 30 वर्ष पेंटर का काम करता था। पिता हुकम सिंह ने बताया कि 10 दिन पूर्व नेत्रपाल घर से काम करने की बात कहकर गया था। जिसके बाद उसने स्वजन से किसी तरह का संपर्क नहीं किया। रविवार दोपहर बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा जंक्शन श्मशान घाट में युवक का शव पड़ा मिला।