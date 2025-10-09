नोएडा में एक ही जगह पर खरीद सकेंगे सभी ब्रांडेड कारें, यहां बनेगा ऑटोमोबाइल क्लस्टर
नोएडा में अब एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कारों की खरीदारी का मौका मिलेगा। सेक्टर-105 में ऑटोमोबाइल शोरूम क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जहां रेस्टोरेंट और पार्किंग की सुविधा भी होगी। प्राधिकरण का उद्देश्य है कि शहरवासियों को वाहनों की खरीदारी में आसानी हो और जाम से मुक्ति मिले। इसके लिए सेटबैक में राहत देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
कुंदन तिवारी, नोएडा। अब शहरवासियों को किसी भी ब्रांड के वाहनों के खरीदा के लिए इधर उधर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक छत के नीचे सभी कंपनियों के शोरूम आपके लिए उपलब्ध होंगे। यहां पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को खुशी का इजहार करने के लिए जश्न मनाने व पार्टी करने के लिए करने के लिए बेहतरीन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रेस्टोरेंट व रेस्तरां चेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-105 में ऑटोमोबाइल शोरूम क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। यह क्लस्टर 12596 वर्गमीटर जमीन पर बनेगा। जमीन पर 4 फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) अनुमन्य किया गया है।
दो रेस्टोरेंट और मल्टीलेवल पार्किंग बनेगी
बता दें कि क्लस्टर बनाने के लिए इसको आठ भूखंड में बांटा गया है। चार भूखंड आटोमोबाइल शोरूम के लिए, दो भूखंड रेस्टोरेंट के लिए एक भूखंड वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए है। यहां सभी पार्किंग की व्यवस्था न देकर एक अतिरिक्त भूखंड पर बहुमंजिला कार पार्किंग या पजल पार्किंग को बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
यहां आने वाले लोग इसी पार्किंग में ही अपने वाहन खड़े कर सकेंगे। आटो शोरूम के लिए प्रस्तावित चार भूखंडों में 2231 वर्गमीटर से लेकर 2300 वर्गमीटर के है। वहीं रेस्टोरेंट के लिए 500-500 वर्गमीटर और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 271 वर्गमीटर भूखंड बनाया गया है। बहुमंजिला कार पार्किंग 2261 वर्गमीटर पर बनाई जाएगी।
प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने बताया कि इस परियोजना में सभी आटोमोबाइल ब्रांड एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, यहां एक समान और खूबसूरती से डिजाइन किए गए आउटलेट होंगे। आगंतुकों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा और उचित पार्किंग व अन्य सुविधा उपलब्ध होंगी। इसलिए समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण ने अब इन आउटलेट्स को सेक्टर-105 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। जहां तीन तरफ चौड़ी सड़कें हैं। इससे यहां जाम नहीं लगेगा।
उद्योग मार्ग पर अधिकांश शोरूम
वर्तमान में अधिकांश आटोमोबाइल व आउटलेट शहर के सबसे व्यस्त रास्ते में से एक उद्योग मार्ग पर स्थित हैं। शोरूम में आने वाले लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। इससे व्यस्त समय के दौरान सड़क पर यातायात जाम लग जाता है। पिछले साल सड़क के नवीनीकरण और सुंदरीकरण के लिए 49 करोड़ रुपये मंजूर करने के बावजूद, यहां कंपनी से निगोसिएशन नहीं होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।
सेटबैक में दी जाएगी राहत
प्राधिकरण नियोजन विभाग के मुताबिक सेक्टर-105 में नियोजित इस भूखंड की कुल एरिया करीब 12 596 वर्गमीटर है। इसकी लंबाई 456 मीटर और चौड़ाई 19.96 मीटर है। यदि इसमें सेटबैक दिया जाता है जो उक्त भूखंड की चौड़ाई महज 4.6 मीटर रहेगी। इस पर वाणिज्यिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। ऐसे में सेटबैक में राहत देने के लिए बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा गया है, इस पर विचार किया गया।
