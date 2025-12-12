Air Pollution: नोएडा में सांसों पर संकट! AQI 400 के पार, देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की एयर क्वालिटी "बहुत खराब" कैटेगरी में पहुंचने से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। शुक्रवार को नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर और ग्रेटर नोएडा तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 और ग्रेटर नोएडा का 383 "बहुत खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। एक बार फिर, रेड जोन ने लोगों को घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के सबसे प्रदूषित सेक्टर सेक्टर 125 का AQI 415 रिकॉर्ड किया गया, और सेक्टर 116 का 435 "गंभीर" कैटेगरी में रहा। इन सेक्टरों में गैर-कानूनी RMC प्लांट चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुबह से रात तक लगातार काम करने की वजह से उन्हें प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नतीजतन, सेक्टरों में एयर क्वालिटी "गंभीर" कैटेगरी में पहुंच गई है।

प्रदूषित हवा को घर में घुसने से रोकने के लिए अक्सर घरों को पैक कर दिया जाता है। इसके अलावा, नोएडा अथॉरिटी सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं कर रही है, और शहर की सड़कों पर कीचड़ की परत जमी हुई है। अथॉरिटी जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, वह भी नियमों को तोड़कर किया जा रहा है। एक तरफ लोगों को गंदगी न करने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटी के वेंडर खुद ही नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शहर में खोदी गई सड़कों पर धूल उड़ने की कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। नोटिस और जुर्माने भी बेअसर हैं।