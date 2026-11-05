नोएडा वासियों के लिए राहत, सेक्टर-143 में शुरू होगा 8th AQI मॉनिटरिंग स्टेशन; इसी हफ्ते से निगरानी शुरू

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर के हर हिस्से में एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) की जांच होगी। सीपीसीबी (सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड) की ओर से सेक्टर-143 में लगाए गए मानीटरिंग स्टेशन से इसी सप्ताह निगरानी शुरू होगी।

बिजली कनेक्शन को लेकर यहां आ रहीं बाधाएं दूर हो चुकीं हैं। ट्रांसफार्मर और मीटर लगाने का कार्य हो चुका है। इसी सप्ताह यह मानीटरिंग स्टेशन शुरू होने का दावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से किया गया है।

आठ मॉनीटिंग स्टेशन की जरूरत

बता दें शहर में निगरानी के लिए आठ मॉनीटिंग स्टेशन की जरूरत थी। पूर्व में चार स्टेशन यहां संचालित होते थे। सीपीसीबी की ओर से लगाए तीन स्टेशन इसी वर्ष शुरू हुए। सेक्टर-143 स्थित आठवां मानीटरिंग अक्टूबर में बनकर तैयार हो चुका था।