नोएडा एयरपोर्ट पर टूटा यात्रियों का सब्र, 4 घंटे लेट हुई लखनऊ की फ्लाइट; इंडिगो पर भड़का गुस्सा

जागरण संवाददाता, जेवर। एक दिन पहले जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार्यप्रणाली देखने के लिए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन पहुंचे थे, उसके अगले ही दिन यात्रियों को उड़ान में चार घंटे की देरी का सामना करना पड़ा।

नोएडा से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई 7628 के समय पर रवाना नहीं होने से यात्रियों का सब्र टूट गया। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया।

घटना से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक महिला यात्री इंडिगो एयरलाइन के अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाती नजर आ रही है।

ढाई घंटे विमान में बैठकर इंतजार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान का निर्धारित प्रस्थान समय दोपहर 3:05 बजे था। यात्रियों के अनुसार, विमान में बैठने के बाद करीब ढाई घंटे तक उन्हें उड़ान का इंतजार करना पड़ा।

लंबे समय तक विमान में बैठे रहने से यात्री परेशान हो गए, आरोप है कि इस दौरान उन्हें तकनीकी खराबी या अन्य वजह की कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद कई यात्री विमान से नीचे उतर आए और एयरपोर्ट परिसर में जमीन पर बैठकर विरोध जताने लगे।