नोएडा में 81 गावों के किसानों की अथॉरिटी से वार्ता सकारात्मक, पर सभी मांगों का अंतिम समाधान बाकी; धरना जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन के तहत भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में बुधवार को सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन पर 81 गांवों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया गया।

धरना स्थल पर किसानों और पुलिस के बीच प्रदर्शन के दौरान कई बार नोकझोंक हुई, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे रहे, आबादी तोड़े जाने, धारा-10 के नोटिस जारी किए जाने तथा किसानों के पांच प्रतिशत प्लॉट से जुड़े मामलों को लेकर अपना आक्रोश प्रकट किया।

हालांकि किसानों से बातचीत करने के लिए धरना स्थल पर ओएसडी क्रांति शेखर सिंह व इंदु प्रकाश सिंह, एसीपी प्रवीण कुमार सिंह के साथ पहुंचे, लेकिन किसानों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुष्पराज सिंह को धरना स्थल पर बुलाया जाए, क्योंकि वह ही किसानों की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर भेज रहे हैं।

इसके बाद एसीईओ पुष्पराज सिंह किसानों के बीच पहुंचे और वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने स्वीकार किया। 40 किसानों का प्रतिनिधिमंडल नोएडा प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में वार्ता करने के लिए कार्यालय के अंदर पहुंचा। मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के समक्ष अपनी सभी मांगें मजबूती से रखीं। वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन किसानों की सभी मांगों का अंतिम समाधान अभी बाकी है। दो घंटे चली वार्ता, मांगों पर चर्चा दो घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में नोएडा प्राधिकरण की ओर से कुछ मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया गया। भारतीय किसान यूनियन मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने निर्णय लिया है कि बृहस्पतिवार को पुनः सभी किसानों को धरना स्थल पर बुलाया जाएगा।