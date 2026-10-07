नोएडा में Jaypee Infratech के 10000 फ्लैट लटके, NCLT रिपोर्ट में सुरक्षा रियल्टी के दावों की खुली पोल 

जागरण संवाददाता, नोएडा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) प्रधान पीठ के आदेश पर गठित दो सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति ने जेआईएल (जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड) की परियोजनाओं की ऑडिट रिपोर्ट में सुरक्षा रियल्टी के दावों की पोल खोली है।

कमेटी की 90 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में परियोजना में बरती जा रही लापरवाही, देरी और अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है।

कमेटी ने जेपी रियल एस्टेट अलॉटीज वेलफेयर सोसायटी (जेआरईएडब्ल्यूएस) की ओर से उठाई जा रही शिकायतों की जांच-पड़ताल की। 10 हजार फ्लैट का निर्माण लटका मिला।

सुरक्षा रियल्टी की धीमी कार्यप्रणाली उजागर

कमेटी की रिपोर्ट से सुरक्षा रियल्टी की धीमी कार्यप्रणाली उजागर हुई है। रिपोर्ट में बताया जून 2024 को जब इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (आईएमसी) भंग हुई और सुरक्षा ग्रुप ने जेपी इंफ्राटेक का प्रबंधन अपने हाथों में लिया।

62 टावरों का 85 प्रतिशत निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका था। 15 प्रतिशत फिनिशिंग कार्य छह से 18 महीनों में पूरा कर 6000 खरीदारों को घर देना था। लेकिन, सुरक्षा की ओर से दो वर्ष में 3444 खरीदारों को ही घर की चाबी दी।