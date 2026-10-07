नोएडा में 10वां अंतरराष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल: एआई पर केंद्रित फिल्मों से छात्रों को मिली नई दिशा

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में गोएथे-इंस्टीट्यूट/मैक्स मूलर भवन के सहयोग से ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ विषय पर आधारित ‘10वें अंतरराष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल-2026’ का उद्घाटन हुआ। समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन से की गई।

फेस्टिवल में एआई पर आधारित तीन फिल्में व्हेयर लाइफ टेक्स रूट, कोड बेस्ड कलीग’ और नियोनेचर दिखाई गईं।

डीपीएस नोएडा के विद्यार्थियों ने देखी फिल्म

डीपीएस नोएडा के विद्यार्थियों के साथ 11 अन्य स्कूलों के लगभग 450 छात्र-छात्राओं और अध्यापिकाओं ने फिल्में देखीं। इनमें लोटस वैली, रामाज्ञा, खेतान, एमिटी और दिल्ली के आर.एस.के.वी. विनोद नगर स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे।