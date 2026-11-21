जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की सदरपुर कॉलोनी में रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक ने शनिवार तड़के अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय स्वजन खाटू श्याम के कीर्तन में भाग लेने गए थे।

पुलिस के मुताबिक, सदरपुर कॉलोनी में रहने वाले 23 वर्षीय अजय ने शनिवार तड़के अपने घर पर पंखे से फंदा लगा लिया। उसने फंदा लगाने से पूर्व एक वीडियो बनाई। उसके स्वजन घटना के समय खाटू श्याम के कीर्तन में भाग लेने गए थे।