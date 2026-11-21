नोएडा में 23 वर्षीय युवक ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या, खाटू श्याम के कीर्तन में गया था पूरा परिवार
नोएडा के सदरपुर कॉलोनी में एक 23 वर्षीय युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके परिजन खाटू श्याम के कीर्तन में गए थे, युवक ने फंदा लगाने से पहले एक वीडियो भी बनाया था।
HighLights
नोएडा के सदरपुर कॉलोनी में 23 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या।
आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया था।
घटना के समय परिजन खाटू श्याम के कीर्तन में थे।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र की सदरपुर कॉलोनी में रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक ने शनिवार तड़के अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय स्वजन खाटू श्याम के कीर्तन में भाग लेने गए थे।
पुलिस के मुताबिक, सदरपुर कॉलोनी में रहने वाले 23 वर्षीय अजय ने शनिवार तड़के अपने घर पर पंखे से फंदा लगा लिया। उसने फंदा लगाने से पूर्व एक वीडियो बनाई। उसके स्वजन घटना के समय खाटू श्याम के कीर्तन में भाग लेने गए थे।
जब परिजन लौट कर आए तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आत्महत्या के कारण का पता लगा रही है।