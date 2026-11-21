जागरण संवाददाताा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में तिलपता से दादरी के बीच कंटेनर डिपो और 130 मीटर रोड स्थित चौराहे पर लगने वाले जाम से जल्द निजात मिल सकती है।

इसके लिए करीब 4 किमी लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तैयार किया है। जल्द ही फिजिबिलिटी सर्वे और डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

सड़क बंद कर प्रदर्शन किया

तिलपता की मुख्य सड़क पर जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय लोग लगातार इसके स्थायी समाधान की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों लोगों ने सड़क बंद कर प्रदर्शन भी किया था। मौजूदा सड़क संकरी होने और बारिश में जलभराव हो जाने से हालात और बिगड़ जाते हैं।