Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में देर रात युवक-युवतियों के दो पक्षों में जमकर हुई भिड़ंत, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर छह में युवक-युवतियों के दो गुटों में सड़क पर जमकर झगड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग हाथापाई करते दिख रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के आकाश, खुशू, रौनक राजपूत और गौरव दत्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला आपसी कमेंट को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा में देर रात युवक-युवतियों के दो पक्षों में भिड़ंत।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन थाना क्षेत्र के सेक्टर छह में युवक-युवतियों के दो पक्षों का आपसी विवाद में सड़क पर झगड़ने का मामला सामने आया है। सड़क पर रात के समय कई युवक-युवती झगड़ा करते दिख रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    55 सेकंड के वीडियो में कई युवक-युवती एकत्रित दिख रहे हैं। लाल टीशर्ट पहने एक युवती सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। के युवक फटी हुई शर्ट में नजर आ रहा है। इन सब के बीच सफेद शर्ट पहने युवक अन्य लाल टीशर्ट पहनी युवती को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। युवती उठकर अन्य युवती से हाथापाई करती और जमीन पर गिर जाती है। इतने में एक व्यक्ति आकर पूछ रहा है कि वीडियो क्यों बना रहा है। दीवानजी को आवाज देते हुए कहता है पकड़ो-पकड़ो। सभी को पकड़ो। इतने में भगदड़ मच जाती है।

    दोनों पक्ष से दो-दो लोग पकड़े, पूछताछ जारी

    थाना प्रभारी अमित कुमार मान ने बताया कि युवक युवतियों के दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष दिल्ली अशोक नगर के रहने वाले हैं। वहीं नौकरी करते हैं। शुक्रवार रात को दोनों पक्षों के नोएडा आने पर आपस मे कमेंट करने को लेकर कहासुनी हुई।बात बढ़ने पर झगड़ा हो गया। एक पक्ष से आकाश व खुशु को और द्वितीय पक्ष से रौनक राजपूत व गौरव दत्त को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों को थाने पर लाकर पूछताछ की जा रही है।