नोएडा में देर रात युवक-युवतियों के दो पक्षों में जमकर हुई भिड़ंत, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज वन थाना क्षेत्र के सेक्टर छह में युवक-युवतियों के दो पक्षों का आपसी विवाद में सड़क पर झगड़ने का मामला सामने आया है। सड़क पर रात के समय कई युवक-युवती झगड़ा करते दिख रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

55 सेकंड के वीडियो में कई युवक-युवती एकत्रित दिख रहे हैं। लाल टीशर्ट पहने एक युवती सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। के युवक फटी हुई शर्ट में नजर आ रहा है। इन सब के बीच सफेद शर्ट पहने युवक अन्य लाल टीशर्ट पहनी युवती को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। युवती उठकर अन्य युवती से हाथापाई करती और जमीन पर गिर जाती है। इतने में एक व्यक्ति आकर पूछ रहा है कि वीडियो क्यों बना रहा है। दीवानजी को आवाज देते हुए कहता है पकड़ो-पकड़ो। सभी को पकड़ो। इतने में भगदड़ मच जाती है।