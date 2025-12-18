कोई है इधर... लिफ्ट में फंसी महिलाओं की गुहार, वायरल वीडियो ने खोली सोसाइटी मेंटेनेंस की पोल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंगडम सोसाइटी के J1 टावर में दो महिलाएं लिफ्ट में फंस गईं। यह घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे हुई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं ने बार-बार इमरजेंसी अलार्म दबाया और मदद के लिए गुहार लगाई। वे करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। अलार्म सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और मेंटेनेंस मैनेजमेंट को सूचना दी।

इसके बाद ही महिलाओं को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। निवासियों का आरोप है कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक बच्चा आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा था। इसके बावजूद लिफ्ट की तकनीकी खराबी को ठीक नहीं किया गया है।

निवासियों ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया है।