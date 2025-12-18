Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोई है इधर... लिफ्ट में फंसी महिलाओं की गुहार, वायरल वीडियो ने खोली सोसाइटी मेंटेनेंस की पोल

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी के जे1 टावर में दो महिलाएं करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। उन्होंने इमरजेंसी अलार्म दबाकर मदद मांगी। ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी के जे1 टावर में दो महिलाएं करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंगडम सोसाइटी के J1 टावर में दो महिलाएं लिफ्ट में फंस गईं। यह घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे हुई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं ने बार-बार इमरजेंसी अलार्म दबाया और मदद के लिए गुहार लगाई। वे करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रहीं। अलार्म सुनकर सोसाइटी के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और मेंटेनेंस मैनेजमेंट को सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद ही महिलाओं को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। निवासियों का आरोप है कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक बच्चा आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा था। इसके बावजूद लिफ्ट की तकनीकी खराबी को ठीक नहीं किया गया है।
    निवासियों ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया है।

    उनका आरोप है कि AOA सोसाइटी में सही मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने में नाकाम रहा है। निवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायतें और चेतावनियां देने के बावजूद लिफ्ट के मेंटेनेंस और सेफ्टी ऑडिट के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। निवासियों ने AOA पदाधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई है और लिफ्टों के तत्काल मेंटेनेंस और सेफ्टी ऑडिट की मांग की है।