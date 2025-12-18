Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Noida Weather: इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, कोहरे की आगोश में छिपेगा शहर

    By Chetna Rathore Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    नोएडा में ठंड बढ़ने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और रेड अलर्ट जारी किया गया। सुबह से ही शहर घने कोहरे में लिपट ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा में ठंड बढ़ने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में ठंड अचानक बढ़ने से सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। शहर सुबह 6 बजे से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। नोएडा में विजिबिलिटी 50 मीटर रही, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई चल रही थीं। इससे ट्रैफिक जाम भी लगा और ट्रैफिक फ्लो भी बाधित हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच, लोग सुबह से ही ठंड से बचने के लिए आग जलाते दिखे। मौसम विभाग ने घने कोहरे के साथ ठंड के मौसम के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड बढ़ने के कारण अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट से ठंड की तीव्रता बढ़ गई है।

    दूसरी ओर, शहर की हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई। यह देश के 404 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था। शहर के लोग इन दिनों तीनहरी मार झेल रहे हैं: ठंड का मौसम, घना कोहरा और गंभीर प्रदूषण। लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल रही है। नतीजतन, लोग अस्थमा, सांस की बीमारियों, त्वचा रोगों आदि से पीड़ित हैं। इन दिनों अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड खाली नहीं है। लोग शीतलहर और प्रदूषण से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

    दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

    वर्तमान AQI (Severe श्रेणी)
    शहर AQI
    नोएडा 404
    दिल्ली 394
    ग्रेटर नोएडा 350

    मौसम पूर्वानुमान (तापमान °C में)

    आगामी दिनों का तापमान
    तारीख अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    18 दिसंबर 15 10
    19 दिसंबर 14 9
    20 दिसंबर 15 10