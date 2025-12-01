Language
    नोएडा में SIR से पहले बवाल, 16,821 वोटरों का पता गायब या 'मकान नंबर 0', सपा बोली- ये सब फर्जी

    By Sumit Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर ने आरोप लगाया है कि 114 पोलिंग स्टेशनों पर 16,821 मतदाता गलत पते या शून्य मकान नंबर के साथ दर्ज हैं। होशियारपुर के बूथ नंबर 215 में मकान नंबर 'शून्य' पर 457 वोट हैं। अन्य बूथों पर भी एक ही पते पर कई वोट दर्ज किए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से इन वोटों को हटाने की मांग की गई है।

    समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर ने आरोप लगाया है कि 114 पोलिंग स्टेशनों पर 16,821 मतदाता गलत पते या शून्य मकान नंबर के साथ दर्ज हैं। 

    जागरण संवाददाता, नोएडा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर ने आरोप लगाया है कि 114 पोलिंग स्टेशनों के तहत 16,821 वोटर ऐसे हैं जिनके पते गलत हैं या मकान नंबर जीरो है। महानगर अध्यक्ष का दावा है कि होशियारपुर के बूथ नंबर 215 की लिस्ट में 1 से 444 के बाद मकान नंबर "जीरो" पर कुल 457 लोगों के वोट दर्ज हैं, जिनमें 580, 621, 623, 654, 658, 666, 672, 1024 से 1027 और 1029 शामिल हैं।

    इतना ही नहीं, इसी लिस्ट में मकान नंबर एक में 445 से 551 तक 106 वोट और मकान नंबर दो में युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्ग समेत कुल 24 लोगों के वोट दर्ज हैं। महानगर अध्यक्ष डॉ. आश्रय गुप्ता ने बताया कि नोएडा विधानसभा क्षेत्र 61 की लिस्ट को ज़मीन पर काम कर रहे बूथ लेवल एजेंटों ने बारीकी से चेक किया।

    इस बीच, यह बात सामने आई कि बूथ नंबर 210 से 215, 225, 232, 243 से 250, 254 और 266 से 270 पर 4,600 से ज़्यादा वोटरों ने एक ही पते पर या बिना नंबर वाले घरों में वोट डाला था। इसी तरह, सेक्टर 5, निठारी, सेक्टर 49, सेक्टर 45, सेक्टर 50, सेक्टर 31, सेक्टर 39, हरौला, रायपुर, सेक्टर 94, सेक्टर 96, गढ़ी सेक्टर 121, सेक्टर 72 और सेक्टर 78 वगैरह बूथों पर पड़े सभी वोट शक के दायरे में हैं।

    उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या इन वोटों को SIR के दौरान खारिज किया जाएगा या हटाया जाएगा। ADM फाइनेंस एंड रेवेन्यू अतुल कुमार ने कहा कि मामले की तुरंत जांच की जा रही है।