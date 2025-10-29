ग्रेटर नोएडा में दबंगों का तांडव, पिता को थप्पड़ मारने पर कार सवार के साथ मारपीट; 2 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र की पूर्वांचल रॉयल सोसायटी के समीप कार सवार व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। उसकी कार में तोड़फोड़ कर दी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस जांच में सामने आया है कि पिता को थप्पड़ मारने पर गुस्साए बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। दो दिन पहले चुहड़पुर गांव में कुआ पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जिसमें दनकौर कोतवाली क्षेत्र के अट्टा गांव के रहने वाले सतीश पहुंचे थे। कार्यक्रम में शराब पार्टी के दौरान सतीश का चुहड़पुर गांव के ओमप्रकाश के साथ झगड़ा हो गया था। सतीश ने ओमप्रकाश को थप्पड़ मार दिया था।

यह बात ओमप्रकाश के बेटे विनीत को पता चली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा और सतीश के साथ मारपीट का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया था। इसके बाद से विनीत पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने की फिराक में था। मंगलवार को सतीश अपनी कार से किसी काम से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहा था।

कार को भी पहुंचाया नुकसान विनीत ने अपने साथियों के साथ पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसायटी के समीप सतीश को घेर लिया। बीच सड़क पर कार से नीचे खींचकर लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। उसकी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। सोसायटी के लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।