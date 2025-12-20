Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा विजय दिवस समारोह में आतंकवाद पर एयर मार्शल की दो टूक-आतंकवाद को जवाब देगा सटीक इंटेलिजेंस

    By Chetna Rathore Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:24 PM (IST)

    नोएडा में विजय दिवस समारोह के दौरान, एयर मार्शल ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सटीक इंटेलिजेंस के माध्यम से आतंकवाद को करारा जवाब दिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा सेक्टर-29 स्थित शहीद स्मारक में आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पित करने के सैल्यूट करते एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। जागरण

    चेतना राठौर, नोएडा। देश की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए हर स्तर पर देश का सुरक्षा तंत्र सक्रिय है। युद्ध अंतिम विकल्प होता है। सटीक इंटेलिजेंस और पूर्व नियोजित कार्रवाई से आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे जाने वाले सवालों पर यह बात शनिवार को सेक्टर-29 स्थित नोएडा शहीद स्मारक पर आयोजित 24 वें विजय दिवस एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर-2 के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले गहन रिसर्च और इंटेलिजेंस से मिली सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। आतंकियों के आर्थिक स्रोतों को रोकने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और अन्य कई उपाय से भी आतंक को जड़ से कमजोर किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार और खुफिया एजेंसियां अपने स्तर पर लगातार काम कर रही हैं।

    एयर मार्शल ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ ही मिलिट्री फोरम में उठाकर भी दबाव बनाया जा सकता है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि सटीक और रणनीतिक कदम ही आतंकवाद को कमजोर करने का सबसे प्रभावी तरीका हैं। “फ्रीडम इज़ नाट फ्री” (स्वतंत्रता निश्शुल्क नहीं होती) का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह कथन उन बलिदानों में प्रतिफलित होता है, जिसे हमारे वीर योद्धाओं ने हमें स्वतंत्र जीवन प्रदान करने के लिए दिए हैं।

    उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा मौका है जब हम रुककर अपने बहादुर सैनिकों की बहादुरी पर सोचेंगे जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। देश के सभी नागरिक ऐसे समाज की रचना करें कि देश को अमृतकाल की ओर ले जा सकें। इससे पहले बतौर मुख्य अतिथि पहुुंचे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का स्वागत नोएडा शहीद स्मारक संस्था के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जीएल बक्शी व कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने किया।

    कार्यक्रम में अनसंग हीरोज को एयर वाइस मार्शल पी. मोहन,भारतीय सेना के मेजर जनरल जयचंद्रन सीजे., भारतीय नौसेना से रियर एडमिरल इफ्तेखार आलम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। एयर मार्शल ने स्मारक की वर्ष भर की गतिविधियों पर आधारित प्रकाशन “ग्लिम्प्सेज़ 2024–25” का विमोचन किया। बलिदानियों के स्वजन से संवाद भी किया।

    साथ ही 30 बलिदानी के स्वजन, अध्यक्ष, नोएडा शहीद स्मारक संस्था, पुलिस के प्रतिनिधि, अरुण विहार एवं जलवायु विहार संस्थानों के प्रमुख, संस्था के समर्थक और विद्यालयों के प्रधानाचार्य, छात्र-छात्राएं एवं आम नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में आर्मी पब्लिक स्कूल के कोयर समूह द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुति दी गई। भारतीय वायु सेना के बैंड सैन्य धुनें प्रस्तुति दी। इस दौरान अरुण विहार आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल आइपी सिंह, परदामन सिंह, सुभाष शर्मा, लालचंदानी व विंग कमांडर श्रीकांत गणपुले आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- नोएडा के महाकौथिग में बोले सीएम धामी-सख्त कानूनों से सुरक्षित रहेगी देवभूमि, लव जिहाद और धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं