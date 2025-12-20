शादी का वादा कर कुत्ते के डॉक्टर ने किया रेप, गर्भवती होने पर कराया अबॉर्शन; महिला ने दर्ज कराई शिकायत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाली एक महिला ने एक पशु चिकित्सक पर शादी का झूठा वादा करके रेप और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़िता करीब दो साल पहले अपने कुत्ते का इलाज कराने सेक्टर 122 में पशु चिकित्सक के क्लिनिक गई थी। वहीं उसकी मुलाकात पशु चिकित्सक कृष्ण प्रताप यादव से हुई। दोनों दोस्त बन गए और साथ रहने लगे। महिला का आरोप है कि पशु चिकित्सक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। जब उसने शादी के लिए दबाव डाला, तो उसने मना कर दिया।