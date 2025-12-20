शादी का वादा कर कुत्ते के डॉक्टर ने किया रेप, गर्भवती होने पर कराया अबॉर्शन; महिला ने दर्ज कराई शिकायत
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक महिला ने पशु चिकित्सक पर शादी का झूठा वादा करके रेप और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाली एक महिला ने एक पशु चिकित्सक पर शादी का झूठा वादा करके रेप और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता करीब दो साल पहले अपने कुत्ते का इलाज कराने सेक्टर 122 में पशु चिकित्सक के क्लिनिक गई थी। वहीं उसकी मुलाकात पशु चिकित्सक कृष्ण प्रताप यादव से हुई। दोनों दोस्त बन गए और साथ रहने लगे।
महिला का आरोप है कि पशु चिकित्सक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब वह प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। जब उसने शादी के लिए दबाव डाला, तो उसने मना कर दिया।
बताया जा रहा है कि आरोपी गोरखपुर भाग गया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
