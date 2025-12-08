'पूरा पैसा दो, गाड़ी लो', नोएडा के पुराने कार बाजार में चल रहा धमाके का व्यापार 

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में बगैर निगरानी चल रहा पुरानी कार का बाजार लापरवाही के बम तैयार कर रहा है। पूरा पैसा लेकर वाहन बेचे जा रहे हैं। ट्रांसफर का वादा कर कार बेचने वाले डीलर बाद में मुकर जा रहे हैं। दिल्ली में हुए आतंकी धमाके में आतंकियों ने पुरानी गाड़ी को ही हथियार बनाया था।

जिले में ऐसे वाहनों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। यहां नियम-कानून नाम की कोई चीज नहीं दिखती। सेक्टर-51, सेक्टर-16, सेक्टर-18, सेक्टर-62 यहां पुरानी गाड़ियों का खरीदने और बेचने का खुला बाजार लगा है। नोएडा की सड़कों के किनारे खड़ी पुरानी गाड़ियों में कई लग्जरी वाहन भी हैं।

यहां गाड़ियों की कीमत 80 हजार से शुरू होकर 80 लाख तक जाती है। छोटी कार से लेकर एसयूवी तक सभी कारें बाजारों में उपलब्ध हैं। कमाल की बात तो यह है कि डीलर ट्रांसफर कराने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय तक नहीं जाने का दावा करते हैं। एजेंट के अलग से पांच हजार रुपए लेकर बिना झंझट के ट्रांसफर कराने की बात कहते हैं।