ग्रेटर नोएडा: सैकड़ों स्पोर्ट्स अकादमी-जिम बिना रजिस्ट्रेशन, सरकार को लाखों का रेवेन्यू लॉस

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर ज़िले में प्राइवेट स्कूलों में चल रही सैकड़ों स्पोर्ट्स अकादमियां और स्कूलों के बाहर चल रहे जिम बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इससे सरकार को कई सालों से लाखों रुपये के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। खेल विभाग ने अकादमी चलाने वालों और जिम सेंटरों को सिर्फ़ नोटिस जारी करने तक ही अपनी कार्रवाई सीमित रखी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई भूल जाते हैं। ज़िले में लगभग 430 स्कूल, 850 जिम सेंटर और 750 स्विमिंग पूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।

ज़िले के 1100 प्राइवेट स्कूलों में से 500 में स्पोर्ट्स अकादमियां हैं। इनमें से 200 को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन सिर्फ़ 70 ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। 430 स्कूल अभी भी बिना रजिस्ट्रेशन के स्पोर्ट्स अकादमियां चला रहे हैं। एक हज़ार जिम सेंटर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ 150 ने ही खेल विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया है। स्विमिंग पूल की संख्या लगभग 1200 है, लेकिन सिर्फ़ 450 ही रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा लापरवाही स्कूलों में स्पोर्ट्स अकादमियों और जिम सेंटरों के चलाने वाले दिखा रहे हैं।

इन मानकों को पूरा करना जरूरी खेल विभाग के अनुसार, जिम सेंटर, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स अकादमियों में कोच होना अनिवार्य है। अगर कोई महिला ट्रेनिंग ले रही है, तो महिला कोच होना जरूरी है। यह महिला आयोग के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया है। पर्याप्त सुरक्षा उपकरण ज़रूरी हैं। पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। स्विमिंग पूल के लिए दो वॉटर फिल्टर प्लांट, लाइटिंग और आग बुझाने के इंतज़ाम जरूरी हैं।