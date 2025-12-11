नोटिस बेअसर, नोएडा में परिवहन विभाग बकाया वसूली में नाकाम; अब 15 हजार को वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

जागरण संवददाता, नोएडा। शहर में बकाएदारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्षभर में दो हजार बकाएदार और बढ़े हैं। पहले से ही बकाएदारों से वसूली की प्रक्रिया बेहद धीमी है। वर्तमान में 15 हजार से अधिक पर विभाग के 200 करोड़ रुपये बकाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह वाणिज्यिक वाहन हैं। इनसे विभाग को कर मिलता है। इनकी सूची तैयार है लेकिन वसूली नहीं हो सकी है। विभाग की ओर से एक बार फिर यह सूची तैयार करने की कवायद शुरू की जा रही है। मोटे बकाएदारों पर कार्रवाई के लिए विभाग निर्णय ले चुका है।

विभाग तीन बार जारी कर चुका है नोटिस बता दें परिवहन विभाग की ओर से 15 हजार से अधिक बकाएदारों को तीन बार नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद भी यह रकम जमा नहीं हो सकी है। बकाएदारों पर नोटिस का असर नहीं नजर आया। इसकी वजह से वर्षभर में दो हजार बकाएदारों की संख्या और बढ़ गई। बकाया नहीं चुकाने के बाद भी वाहनों का संचालन सड़कों पर हो रहा है।