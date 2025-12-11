Language
    नोटिस बेअसर, नोएडा में परिवहन विभाग बकाया वसूली में नाकाम; अब 15 हजार को वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:53 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवददाता, नोएडा। शहर में बकाएदारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्षभर में दो हजार बकाएदार और बढ़े हैं। पहले से ही बकाएदारों से वसूली की प्रक्रिया बेहद धीमी है। वर्तमान में 15 हजार से अधिक पर विभाग के 200 करोड़ रुपये बकाया है।

    यह वाणिज्यिक वाहन हैं। इनसे विभाग को कर मिलता है। इनकी सूची तैयार है लेकिन वसूली नहीं हो सकी है। विभाग की ओर से एक बार फिर यह सूची तैयार करने की कवायद शुरू की जा रही है। मोटे बकाएदारों पर कार्रवाई के लिए विभाग निर्णय ले चुका है।

    विभाग तीन बार जारी कर चुका है नोटिस  

    बता दें परिवहन विभाग की ओर से 15 हजार से अधिक बकाएदारों को तीन बार नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद भी यह रकम जमा नहीं हो सकी है। बकाएदारों पर नोटिस का असर नहीं नजर आया। इसकी वजह से वर्षभर में दो हजार बकाएदारों की संख्या और बढ़ गई। बकाया नहीं चुकाने के बाद भी वाहनों का संचालन सड़कों पर हो रहा है।

    ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल करने के लिए विभाग की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। अनुमति मिलने पर विभाग का प्रवर्तन दल अभियान चलाकर ब्लैकलिस्ट वाहनों को जब्त कर कार्रवाई करेगा।

    टैक्सी मालिकों से सबसे अधिक वसूली

    इस वित्तीय वर्ष में विभाग को मिले करीब चार करोड़ रुपये की वसूली के लक्ष्य में से सात माह में विभाग की ओर से करीब सवा दो करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। इनमें सबसे अधिक टैक्सी मालिकों पर 28 करोड़, बसों के मालिकों पर 12 करोड़ और ट्रक मालिकों पर आठ करोड़ रुपये से अधिक बकाया हैं।



    बकाएदारों पर सख्ती लगातार की जा रही है। विभाग की ओर नोटिस जारी किए गए हैॅं। प्रतर्वन टीम ऐसे वाहनों को जब्त कर रही है।

    नंद कुमार, एआरटीओ प्रशासन