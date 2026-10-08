नोएडा में शुक्रवार को रूट डायवर्जन, दलित प्रेरणा स्थल पर होगा कार्यक्रम; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर शुक्रवार को सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर राजनैतिक व सामाजिक संगठन के लेाग श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचेंगे।

डीसीपी यातायात डाॅ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस की ओर से प्रेरणा स्थल के आसपास डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। लोगों से भी प्लान देखकर आवागमन करने और सहयोग करने की अपील की है।