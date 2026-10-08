पश्चिम UP को मिलेगी नोएडा एयरपोर्ट तक फास्ट कनेक्टिविटी, 74.5 KM के गंगा लिंक एक्सप्रेसवे से सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्माण कार्य यीडा क्षेत्र से शुरू होकर बुलंदशहर की ओर बढ़ेगा।

जमीन क्रय का 93 प्रतिशत काम पूरा यीडा ने लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन क्रय का काम 93 प्रतिशत पूरा कर लिया है। यमुना व गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.5 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके निर्माण पर आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।