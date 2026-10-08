नोएडा एयरपोर्ट जाना होगा आसान, 60 मीटर चौड़ी सड़क की अड़चनें दूर; तेजी से शुरू हुआ निर्माण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए यमुना प्राधिकरण की 60 मीटर चौड़ी सड़क की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं।

दयानतपुर में सड़क का निर्माण रोककर बैठे किसानों के साथ वार्ता कर अड़चन दूर कर दी है। सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इसके साथ ही दनकौर में भी सड़क का काम जल्द पूरा हो जाएगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. ने सुरक्षा मानकों की जांच कर अनापत्ति जारी करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के यहां आवेदन कर दिया है।

एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होने के साथ यातायात का दबाव बढ़ेगा। अभी एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे की ही कनेक्टिविटी है। इसलिए यीडा कनेक्टिविटी के दूसरे विकल्प भी तेजी से तैयार कर रहा है। दयानतपुर में सड़क निर्माण फिर शुरू 60 मीटर सड़क की नोएडा एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी के लिए काफी समय से प्रयास चल रहे थे। दनकौर में जमीन का कानूनी विवाद हल होने के बाद सड़क के बेस का काम पूरा हो गया था, लेकिन मानसून के कारण इसका डामरीकरण नहीं किया गया था।