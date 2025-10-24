छठ पूजा के लिए नोएडा में 27-28 अक्टूबर को ट्रैफिक डायवर्जन लागू, घर से निकलने से पहले देख लें वैकल्पिक रूट 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कालिंदी बॉर्डर होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वाहन डीएनडी, चिल्ला होकर अपने आगे जा सकेंगे।

सेक्टर 37 से कालिंदी बॉर्डर की ओर जाने वाले यातायात को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात डीएनडी, चिल्ला होकर जा सकेगा।

सूरजपुर से कुलेशरा, फेस दो की ओर जाने वाले यातायात को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोल चक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात बिसरख गोल चक्कर होकर आगे जा सकेगा।

फेस दो से हरनंदी नदी की ओर जाने वाले यातायात को फेस दो से ककराला की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात सोरखा, बिसरख होकर भेजा जाएगा।

किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले यातायात को किसान चौक से बिसरख की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात बिसरख से सोरखा से पर्थला होकर आगे भेजा जाएगा।