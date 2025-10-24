Language
    छठ पूजा के लिए नोएडा में 27-28 अक्टूबर को ट्रैफिक डायवर्जन लागू, घर से निकलने से पहले देख लें वैकल्पिक रूट 

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:43 AM (IST)

    नोएडा में छठ पूजा के अवसर पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 27 और 28 अक्टूबर को कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। यमुना और हरनंदी नदी के घाटों पर पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

    नोएडा में 27-28 अक्टूबर को ट्रैफिक डायवर्जन लागू

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने छठ पूजा को लेकर डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में छठ पूजा यमुना नदी के कालिन्दी कुंज, हरनंदी नदी के के कुलेशरा, चोटपुर, बहलोपुर व नोएडा स्टेडियम में मनाया जाना है। इस दौरान घाट पर अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं। 

    जिले में घाटों के आसपास 27 और 28 अक्टूबर को डायवर्जन प्लान लागू रहेगा, जबकि आपातकालीन वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि यातायात संबंधी असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग पर जोर दिया है।

    यहां रहेगा डायवर्जन

    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कालिंदी बॉर्डर होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को चरखा गोलचक्कर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वाहन डीएनडी, चिल्ला होकर अपने आगे जा सकेंगे।
    • सेक्टर 37 से कालिंदी बॉर्डर की ओर जाने वाले यातायात को महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात डीएनडी, चिल्ला होकर जा सकेगा।
    • सूरजपुर से कुलेशरा, फेस दो की ओर जाने वाले यातायात को कच्ची सड़क तिराहा से चौगानपुर गोल चक्कर की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात बिसरख गोल चक्कर होकर आगे जा सकेगा।
    • फेस दो से हरनंदी नदी की ओर जाने वाले यातायात को फेस दो से ककराला की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात सोरखा, बिसरख होकर भेजा जाएगा।
    • किसान चौक से पर्थला की ओर जाने वाले यातायात को किसान चौक से बिसरख की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात बिसरख से सोरखा से पर्थला होकर आगे भेजा जाएगा।
    • पर्थला से किसान चौक की ओर जाने वाले यातायात को पर्थला गोल चक्कर से सोरखा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात सोरखा बिसरख होकर भेजा जाएगा।