    नोएडा के सर्फाबाद, पर्थला और सोहरखा में बनेंगे कुश्ती अखाड़े, निखरेगी पहलवानों की प्रतिभा

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    नोएडा प्राधिकरण ने सर्फाबाद, पर्थला और सोहरखा में कुश्ती अखाड़े बनाने की योजना को मंजूरी दी है। 2.56 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन अखाड़ों में वाटर फाउंटेन और अन्य सुविधाएं होंगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष सतपाल यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है, जिससे पहलवानों को प्रशिक्षण में मदद मिलेगी और एनसीआर के पहलवानों को भी लाभ होगा।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने गांव स्तर पर जूनियर और सीनियर वर्ग के पहलवानों की प्रतिभा निखारने के लिए जनपद के तीन स्थानों पर हाईटेक कुश्ती अखाड़े बनाने की योजना को हरी झंडी दी है। अधिकारियों ने खेल गतिविधि और निर्माण कार्य के लिए 2.56 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया है। खेल परिसर की वाटर फाउंटेन, चारदीवारी, टीनशेड व कमरों का निर्माण कराया जाएगा। जल्द ही योजना के लिए टेंडर डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    सीईओ डा. लोकेश एम ने बताया कि कुश्ती अखाड़े के लिए सेक्टर-73 सर्फाबाद स्थित महादेव अपार्टमेंट के पास, पर्थला में एफएनजी मार्ग के पास खेल मैदान और ग्राम सोहरखा में शिव गेट के पास जमीन चिह्नित की गई है। तीनों स्थान पर खेल गतिविधियों के लिए कमरे बनाए जाएंगे। अखाड़ों को पूरी तरह से शेड से कवर कर वहां वाटर फाउंटेन, लोगों के बैठने के लिए सीटें भी लगेंगी।

    योजना पर अधिकारियों की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. लोकेश एम ने भी अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सभी औपचारिकताएं पूरी कर टेंडर डालने के लिए एजेंसियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के मामले में किसी भी प्रकार से कोताही न बरतने की हिदायत दी है।

    फैसले पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और लोगों ने दिया धन्यवाद

    कुश्ती संघ के अध्यक्ष सतपाल यादव ने तीन अखाड़े बनाने के फैसले पर सीइओ को बधाई व धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि अखाड़ों में पहलवानों को प्रशिक्षण देने व उनकी प्रतिभा निखारने में मदद मिलेगी। संघ लगातार कुश्ती के अखाड़े बनवाने का प्रयास कर रहा है।
    अखाड़ों के निर्माण से न सिर्फ जनपद के बल्कि एनसीआर के पहलवान भी प्रशिक्षण ले सकेंगे। यहां समय-समय पर प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिसमें पहलवानों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सेक्टर-73 महादेव अपार्टमेंट के निवासियों ने उनका स्वागत किया।

    लोगों ने कहा कि अब पार्क और फुटपाथ बनने से बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं आसानी से टहल सकेगें। फव्वारे से सोसायटी के सुंदरता बढे़गी। सभी ने प्राधिकरण के डीजीएम विजय रावल और अवर अभियंता यशपाल सिंह का भी धन्यवाद किया। इस बीच हिमांशु चौधरी, रंजीत, अवधेश राणा, अमोद कुमार, सुंदर, जयदीप समेत अन्य मौजूद रहे।