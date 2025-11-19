Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा शहर में बनेंगे 19 पावर हाउस, बिजली की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

    By Chetna Rathore Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    नोएडा में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 19 नए पावर हाउस बनाए जाएंगे। आधुनिकीकरण परियोजना के तहत बनने वाले इन पावर हाउसों से शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड ने बताया कि इन पावर हाउसों के निर्माण के लिए बजट जारी हो चुका है और विभिन्न स्थानों पर इन्हें स्थापित किया जाएगा। इससे बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल में शहर में 19 पावर हाउस बनाए जाएंगे। यह पावर हाउस आधुनिकीकरण परियोजना (मार्डनाइजेशन) के तहत तैयार किए जाएंगे। इससे लोगों को झेलना पड़ रही बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) विवेक कुमार पटेल ने बताया कि मार्डनाइजेशन योजना के तहत जिलेभर में नए 19 पावर हाउस बनाए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह पावर हाउस शहर के अलग अलग स्थानों पर तैयार किए जाएंगे,बिजली आपूर्ति की समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। बता दें, जिले में बिजली निगम के करीब 4.50 लाख उपभोक्ता हैं। अक्सर गर्मियों के दिनों या मानसून सीजन के दौरान बिजली ट्रिपिंग की समस्या कुछ कुछ स्थानों पर आती रहती है। इसे भी खत्म करने के लिए अब नए पावर हाउस अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से बजट भी जारी हो चुका है।

    इन जगहों पर बनेंगे पावर हाउस

    सेक्टर 63 के डी, जी, जे, एच ब्लाक, सेक्टर 117, 65, एनएसईजेड-03, सेक्टर 80 फेस दो, भंगेल व सलारपुर, सेक्टर 80 सी ब्लाक, सेक्टर 140, सेक्टर 138, सेक्टर 124, सेक्टर 126, सेक्टर 16, सेक्टर 108, सेक्टर 132, सेक्टर 8 व सेक्टर 59 में इन पॉवर हाउस की स्थापना की जाएगी। सभी के अलग अलग एसडीओ नियुक्त किए गए हैं।

    हेल्पडेस्क पर फोन कर लें जानकारी

    जिले में आठ हेल्पडेस्क की शुरुआत कर दी गई है। नयी व्यवस्था शुरू होने के चलते हर एक कार्य के लिए विद्युत निगम की अलग अलग टीम कार्य करेंगी। ऐसे में शहरवासियों की सुविधा के लिए आठ हेल्पडेस्क बनाई गई हैं, जो निरंतर कार्यरत रहेंगी।---

    हेल्पडेस्क पर फोन कर ले समाधान

    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–25 नोएडा 9193331939
    •  33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–20 नोएडा 9193301541
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–62सी नोएडा 9193301473
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–18 नोएडा 7290055930
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–16ए नोएडा 7290055973
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–धूममानिकपुर दादरी 9193301576
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–150 नोएडा 9193301568
    • 33/11 केवी उपकेंद्र जेवर देहात 9193301778

     

     

    मार्डनाइजेशन के तहत लगातार शहर को बिना रुकावट के बिजली आपूर्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं, पावर हाउस बनने के बाद लोगों की परेशानी कम होगी।



    -

    -संजय कुमार जैन, मुख्य अभियंता, पीवीवीएनएल, गौतमबुद्ध नगर