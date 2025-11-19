नोएडा शहर में बनेंगे 19 पावर हाउस, बिजली की समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

जागरण संवाददाता, नोएडा। नए साल में शहर में 19 पावर हाउस बनाए जाएंगे। यह पावर हाउस आधुनिकीकरण परियोजना (मार्डनाइजेशन) के तहत तैयार किए जाएंगे। इससे लोगों को झेलना पड़ रही बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) विवेक कुमार पटेल ने बताया कि मार्डनाइजेशन योजना के तहत जिलेभर में नए 19 पावर हाउस बनाए जाएंगे।

यह पावर हाउस शहर के अलग अलग स्थानों पर तैयार किए जाएंगे,बिजली आपूर्ति की समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। बता दें, जिले में बिजली निगम के करीब 4.50 लाख उपभोक्ता हैं। अक्सर गर्मियों के दिनों या मानसून सीजन के दौरान बिजली ट्रिपिंग की समस्या कुछ कुछ स्थानों पर आती रहती है। इसे भी खत्म करने के लिए अब नए पावर हाउस अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से बजट भी जारी हो चुका है।

इन जगहों पर बनेंगे पावर हाउस सेक्टर 63 के डी, जी, जे, एच ब्लाक, सेक्टर 117, 65, एनएसईजेड-03, सेक्टर 80 फेस दो, भंगेल व सलारपुर, सेक्टर 80 सी ब्लाक, सेक्टर 140, सेक्टर 138, सेक्टर 124, सेक्टर 126, सेक्टर 16, सेक्टर 108, सेक्टर 132, सेक्टर 8 व सेक्टर 59 में इन पॉवर हाउस की स्थापना की जाएगी। सभी के अलग अलग एसडीओ नियुक्त किए गए हैं।

हेल्पडेस्क पर फोन कर लें जानकारी जिले में आठ हेल्पडेस्क की शुरुआत कर दी गई है। नयी व्यवस्था शुरू होने के चलते हर एक कार्य के लिए विद्युत निगम की अलग अलग टीम कार्य करेंगी। ऐसे में शहरवासियों की सुविधा के लिए आठ हेल्पडेस्क बनाई गई हैं, जो निरंतर कार्यरत रहेंगी।---