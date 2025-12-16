Language
    Noida News: टेलीकॉम कंपनी ने सड़क तोड ऊंचा किया मेनहोल चैंबर, पांच लाख का जुर्माना लगा

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:19 PM (IST)

    नोएडा में एक टेलीकॉम कंपनी पर सड़क तोड़कर मेनहोल चैंबर को ऊंचा करने के कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने बिना अनुमति के सड़क को क ...और पढ़ें

    सड़क से ऊंचा बना सीवर का मैनहोल। सौ. निवासी

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-74 और 77 में खोदाई कार्य कर केबल डालने कार्य किया। कार्य पूरा कर मेनहोल का चैंबर ऊंचा कर छोड़ दिया गया। स्थानीय निवासी की शिकायत पर प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की कार्रवाई के दौरान एजेंसी को छवि खराब करने की बात भी कही है।

    बता दे वोडाफोन आइडिया टेलिकाम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सेक्टर-74 और 77 में केबल डालने की अनुमति दी गई थी। निवासी अमित गुप्ता ने बताया कि केबल डालने के बाद कंपनी ने मेनहोल का चैंबर सड़क से ऊपर छोड़ दिया।

    खोदाई कार्य पूरा होने के बाद भी प्राधिकरण की ओर से इसकी जांच नहीं की गई। इसकी शिकायत फोटो और पत्र के माध्यम से शिकायत की गई। शिकायत सही मिली और कंपनी की कारगुजारी सभी के सामने आई। इस पर प्राधिकरण ने कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है।