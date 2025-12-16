नोएडा हॉस्टल के खाने में कीड़े निकलने पर छात्रों ने काटा हंगामा, कर्मियों के साथ की मारपीट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नालेज पार्क स्थित मंगलमय कॉलेज के हास्टल के खाने में कीड़े निकलने पर छात्रों ने विरोध जताते हुए हंगामा काटा। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। छात्रों का आरोप है कि कीड़े वाला खाना उन्हें खिलाया जा रहा है।

सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। कीड़े वाले खाने का भी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। छात्रों ने कालेज में हंगामा काटने के साथ मारपीट भी की। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में समझौता हो गया है।



इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि वह खाने के लिए मोटी रकम दे रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें कीड़ों वाला खाना खिलाया जा रहा है। उनका कहना है कि सोमवार को छोले भटूरे नाश्ते में बने थे। जब वह हास्टल से खाना लेकर रूम में खाने के लिए पहुंचे तो, उसमें कीड़े चल रहे थे।

उन्होंने जब विरोध किया तो कहा गया कि कीड़े नहीं जीरा है। हर बार शिकायत करने पर उसका कोई समाधान नहीं निकलता है। कीड़े निकलने के बाद छात्र कैंटिन गए और वहां भी उन्होंने विरोध किया। देर शाम को छात्रों ने कालेज के गेट पर जमकर हंगामा भी किया।

हंगामे के बाद मारपीट का भी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वहीं खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय सर्वेश मिश्र ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।