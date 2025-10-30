नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, निवासियों में डर का माहौल 

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आक्रामक और बीमार कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का आदेश दिया है। अधिकारियों का दावा है कि इन कुत्तों को आश्रय गृहों में भेज दिया गया है। इन प्रयासों के बावजूद, यह आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।

इसी तरह, सेक्टर 82 के ईडब्ल्यूएस पॉकेट 7 में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक आवारा कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया। एक सप्ताह पहले एक युवक ने एक बच्चे को काटा था। आक्रामक कुत्ते सेक्टर और सोसायटियों में खुलेआम घूम रहे हैं।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे ने कहा कि सेक्टर में आवारा कुत्तों के आतंक से निवासी परेशान हैं। बुधवार को एक आक्रामक कुत्ते ने कूड़ा डालने जा रहे एक निवासी पर हमला कर उसे काट लिया। सेक्टर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। आवारा और आक्रामक कुत्तों को पकड़ने में विफलता के बारे में अधिकारियों से कई शिकायतें की गई हैं।