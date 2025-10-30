Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, निवासियों में डर का माहौल 

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:31 AM (IST)

    नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, आक्रामक कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। सेक्टर 82 में एक कुत्ते ने एक व्यक्ति को काटा, जिससे निवासियों में डर का माहौल है। आरडब्ल्यूए ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है ताकि लोगों को आवारा कुत्तों से बचाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आक्रामक और बीमार कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का आदेश दिया है। अधिकारियों का दावा है कि इन कुत्तों को आश्रय गृहों में भेज दिया गया है। इन प्रयासों के बावजूद, यह आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी तरह, सेक्टर 82 के ईडब्ल्यूएस पॉकेट 7 में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार को एक आवारा कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया। एक सप्ताह पहले एक युवक ने एक बच्चे को काटा था। आक्रामक कुत्ते सेक्टर और सोसायटियों में खुलेआम घूम रहे हैं।

    आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे ने कहा कि सेक्टर में आवारा कुत्तों के आतंक से निवासी परेशान हैं। बुधवार को एक आक्रामक कुत्ते ने कूड़ा डालने जा रहे एक निवासी पर हमला कर उसे काट लिया। सेक्टर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। आवारा और आक्रामक कुत्तों को पकड़ने में विफलता के बारे में अधिकारियों से कई शिकायतें की गई हैं।

    आवारा कुत्तों के डर से बच्चे बाहर खेलने से कतराते हैं। जो लोग सुबह और शाम अपने घरों के बाहर और पार्कों में टहलने जाते थे, वे अब इनसे परहेज कर रहे हैं। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आवारा कुत्तों से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।