नोएडा में 4 महीने से युवती को परेशान कर रहा था सिरफिरा प्रेमी, धमकी के बाद बदल दिया था कमरा

जागरण संवाददाता, नोएडा। फेज दो थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव में रहने वाली युवती की कमरे में गोली मारकर हत्या करने वाला प्रेमी चार माह से परेशान कर रहा था। पूर्व में धमकी देने पर युवती ने अपने बहन-भाईयों के साथ कमरा भी बदल दिया था। हत्यारोपित प्रेमी शादी करने से मना करने पर नाराज था। युवती की बहन ने फेज दो थाने में हत्यारोपित प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव लेकर चले गए और देर शाम अंतिम संस्कार किया। उधर, पुलिस की टीम हत्यारोपित की तलाश में कई जगह दबिश दी, लेकिन हत्यारोपित हत्थे नहीं चढ़ा। अमरोहा के आदमपुर की रहने वाली सोनी उर्फ सोनू नोएडा के याकूबपुर गांव में पांच मंजिला भवन में तीसरे तल पर के एक कमरे में किराये पर रहती थी।

उसके साथ उसकी दो बहन व एक भाई भी रहता था। पूर्व की फैक्ट्री में नौकरी करने के दौरान सोनू की जान पहचान बिहार आरा के रहने वाले कृष्णा से हो गई थी। दोनों में प्रेम संबंध हो गए थे, लेकिन कृष्णा के गलत चाल चलन के चलते सोनू ने कृष्णा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। यह बात कृष्णा को पसंद नहीं आ रही थी। वह गुस्से में आकर सोनू और उसके परिवार को डराता धमकाता रहता था।

इसके चलते करीब चार माह पहले सोनू ने फैक्ट्री से नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक सोनू दूसरी जगह पर नौकरी कर रही थी। कृष्णा से पीछा छुड़ाने के लिए कमरा भी बदल लिया था। कृष्णा की काल भी सोनू ने उठानी बंद कर दी थी। इस बात को लेकर कृष्णा काफी नाराज चल रहा था।

शुक्रवार रात को सोनू का भाई शादी में गया था। जानकारी होने पर कृष्णा शनिवार को कमरे पर पहुंचा। पहले गली में हंगामा किया। फिर मौका पाकर कमरे में पहुंच गया। सोनू को कमरे में ले जाकर झगड़ा किया। इसका विरोध करने पर कृष्णा ने सोनू की छाती पर गोली मारकर दी।

चर्चा है कि कृष्णा ने डराने के लिए पहले तीन गोलियां भी चलाई थीं। उसके बाद हत्यारोपित हवा में हथियार लहराते हुए भाग गया। दोनों बहनों ने पुलिस की मदद से सोनू को नजदीक के अस्पताल भी पहुंचाया था, लेकिन चिकित्सकों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया था।