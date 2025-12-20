Language
    नोएडा में सोया चाप देने में देरी होने पर तीन युवकों ने दुकानदार को लात-घूसों से पीटा, पुलिस में केस दर्ज

    By Gajendra Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    नोएडा में सोया चाप देने में देरी होने पर तीन युवकों ने एक दुकानदार को लात-घूसों से पीटा। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में दुकानदार को सोया चाप देने में देरी करना महंगा पड़ा। सोया चाप का आर्डर देने वाले तीन आरोपित युवकों ने दुकानदार को लात घूसों से जमकर पीट दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के सरस्वती कुंज निवासी इरफान मिस्टर चाट वाला (राजू) की दुकान पर काम करता है। 17 दिसंबर की शाम करीब छह बजे इरफान दुकान पर काम कर रहा था। कुछ युवक पहुंचे और चाप का ऑर्डर कर जल्द देने की बात कही। पहले के ऑर्डर पूरे करने के लिए आरोपितों से कुछ देर इंतजार करने को कहा।

    इरफान का आरोप है कि इस बात पर आरोपित भड़क कर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उसे लात घूसों से पीट दिया। आसपास के लोगाें को आता देख आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पिटाई से इरफान घायल हो गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया आरोपित कपिल और दिनेश समेत अन्य अज्ञात पर मामला दर्ज किया है।