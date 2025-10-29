नोएडा के शिव मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, दिल्ली के चोर ने मंदिर में की थी चोरी; मुरादाबाद में बेचे थे मुकुट

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 स्थित शिव मंदिर में 14 अक्टूबर की रात हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दिल्ली के चोर और चोरी का माल खरीदने वाले मुरादाबाद के सुनार को मंगलवार को सेक्टर 11 से दबोचा। उनसे साढ़े तीन किलो चांदी की सिल्ली, चाकू, एक बाइक बरामद की।

पुलिस सीसीटीवी में हेलमेल लगाकर नजर आए संदिग्ध और मोबाइल नंबर के आधार पर चोर तक पहुंची। वह चंडीगढ़ मंदिर में भी चाेरी कर चुका है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नोएडा सेक्टर 24 थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर चोरों की पहचान और तलाश में जुटी थी। सर्विलांस और गोपनीय सूचना की मदद से दो शातिरों को दबोचा। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि आरोपितों की पहचान दिल्ली कल्याणपुर पूर्वी विनोद नगर के राजू सिंह उर्फ सोनू और मुरादाबाद के फैजगंज के सदाशिव राव के रूप में हुई।

मंदिर से दूर खड़ी की थी बाइक पूछताछ में पता चला है कि 14 अक्टूबर की देर रात राजू सिहं उर्फ साेनू बाइक से सेक्टर 12 बी ब्लाक पहुंचा था। मंदिर से कुछ दूरी पर अपनी बाइक को खड़ा किया था। परिसर में जाकर चोरी कर बाइक से भाग गया था। अगले दिन मुरादाबाद जाकर सुनार सदाशिव राव को चांदी दे दी थी। वहां से लौटने के बाद राजू आराम से नोएडा में ही रह रहा था।

पुलिस ने जांच की तो घटना के दौरान एक व्यक्ति हेलमेट लगाए नजर आया था। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए सलारपुर से राजू के मोबाइल नंबर की जानकारी मिली। उसके बाद परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने राजू और सदाशिव पर शिकंजा कसा।

चंडीगढ़ में चोरी कर चुका है शातिर एसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि राजू शातिर किस्म का चोर है। वह मंदिर और घरों में चोरी करता है। नोएडा से पहले वह चंंडीगढ़ सेक्टर 11 में भी चोरी कर चुका है। उस पर चोरी और आर्म्स एक्ट के तीन के मुकदमे दर्ज हैं। वह चोरी के दौरान और वारदात कर घर वापस लौटने तक हेलमेट ही लगाए रहता है। स्थानीय लोगाें के बीच भी पहचान छिपाकर रहता है।