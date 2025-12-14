नोएडा में निराश्रितों को ठंड से बचाने की पहल, शहर में बनने शुरू हुए रैन बसेरे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शहर में रैन बसेरे बनने की कवायद शुरू हो गई है। सेक्टर पीथ्री बारात घर, सेक्टर डेल्टा टू बारात घर के साथ परीचौक पर रैन बसेरा बन गया है। जबकि हबीबपुर, रोजा याकुबपुर के कासना स्थित जिम्स अस्पताल में रैन बसेरा बनने का काम जारी है। दैनिक जागरण ने आठ दिसंबर के संस्करण में ठिठुर रहे असहाय अभी तक नहीं बने रैन बसेरे खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की।

खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने रैन बसेरा के लिए निर्धारित स्थानों का निरीक्षण कराया। जहां रैन बसेरा न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। जिसके बाद संबंधित विभाग हरकत में आए । और शहर में रैन बसेरा बनने का काम शुरू हुआ। सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। रात का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है।

पिछले कुछ दिनों की तुलना में ठंड का आसार और भी ज्यादा तेज हो गया है। ठंड से बचाव को लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले दिनों बैठक कर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द निराश्रितों व राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाने व अलाव जलाने के निर्देश दिए थे।