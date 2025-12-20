Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोमोज में थूक लगाकर बेच रहा था दुकानदार, लोगों कर दी पिटाई; पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में, बिसरख कोतवाली पुलिस ने एक मोमोज विक्रेता के साथ मारपीट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि विक्रेता मोमोज मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोमोज दुकानदार को पीटनेवाला एक आरोपी गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने सरस्वती कुंज में मोमोज में थूक लगाकर बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार से मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपित ईकोटेक तीन निवासी मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी की तलाश की जा रही है। मारपीट करने वाले आरोपित ऑनलाइन फूड कंपनी से जुड़े डिलीवरी ब्वाय बताए जा रहे हैं। घटना का सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो संज्ञान में लेकर पुलिस ने घटना में कार्रवाई शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर सोया चाप बेचने वाले एक दुकानदार का वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दुकान पर पहुंचे कुछ युवक दुकानदार से उसका आधार कार्ड मांगते हैं। दुकान पर लिखे नाम से क्यूआर कोड में दुकानदार का नाम से अलग होने पर विरोध जताते हैं। कुछ देर बाद युवक दुकानदार को लात घूसों से पीटने नजर आते हैं।

    आरोप है कि दुकानदार थूक लगाकर मोमोज बेचता है। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार इरफान ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि सरस्वती कुंज में मिस्टर चाप वाला राजू की दुकान पर काम करता है। कुछ युवक आए और थूक लगाकर मोमोज बेचने का आरोप लगाने लगे। ऐसा नहीं करने की बात कही तो आरोपित पीटने लगे।

    आरोपित एक दूसरे का नाम कपिल और दिनेश लेकर पुकार रहे थे, उनके साथ कुछ अन्य युवक भी थे। पीड़ित ने कपिल, दिनेश और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया घटना में पुलिस ने बीएनएस की धारा-115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), 351 (3) आपराधिक धमकी, 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) की धाराओं में में मामला दर्ज किया है।

    पुलिस जांच पता चला कि दुकानदार की पिटाई करने वाले आरोपित ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में कर्मचारी हैं। उन्होंने खाने के लिए चाप का आर्डर दिया था। देरी होने पर आरोपितों ने अपने गोरक्षा से जुड़े सदस्यों को बुला लिया। सभी ने दुकानदार की पिटाई कर दी। बताया जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।