    नोएडा सेक्टर-71 मार्ग पर रहेगा रूट डायवर्जन, शनिवार और रविवार के लिए एडवाइजरी जारी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:38 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-71 में कैलाश अस्पताल के सामने मरम्मत कार्य के चलते रूट डायवर्जन रहेगा। शनिवार रात से रविवार सुबह तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सेक्टर-18 और 62 से सेक्टर 71 की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

    नोएडा सेक्टर-71 मार्ग पर रहेगा रूट डायवर्जन।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। विद्युत निगम की ओर से शनिवार रात को सेक्टर-71 स्थित कैलाश अस्पताल के सामने मरम्मत कार्य कराया जाएगा। यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है।

    डीसीपी यातायात डाॅ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात साढ़े 11 बजे से रविवार सुबह पांच बजे तक नोएडा सेक्टरञ-71 स्थित कैलाश अस्पताल के सामने डिवाइडर पर मोनोपोल संबंधी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

    इस दौरान डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। उन्होंने लोगों से असुविधा से बचने के लिए निर्धारित रूट का उपयोग करने की अपील की है। कोई परेशानी होने पर यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर अवगत कराने पर जोर दिया है।

    उन्होंने बताया कि सेक्टर-18 एलिवेटेड रोड से सेक्टर-71 डीएस ग्रुप तिराहे की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर-60 अंडरपास के ऊपर से बाएं मुड़कर सेक्टर-59 ममूरा यूटर्न से वापस मुड़कर सेक्टर-60 अंडरपास से होते हुए आगे जाएंगे।

    उधर, सेक्टर-62 माॅडल टाउन गोल चक्कर से सेक्टर-71 डीएस ग्रुप तिराहे की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर 60 अंडरपास से होकर निकाला जाएगा।

