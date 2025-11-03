Language
    सीवर सड़क पर, पानी नल में नहीं... सेक्टर 56 के 3500 परिवार त्रस्त; प्राधिकरण को घेराव की चेतावनी!

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:33 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 56 में सीवर और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। खोड़ा से सीवर का पानी आने से हालात खराब हैं, जलापूर्ति बाधित है। निवासियों ने प्राधिकरण कार्यालय घेरने की चेतावनी दी है क्योंकि पिछली बैठकों में किए गए वादे पूरे नहीं हुए। पानी की गुणवत्ता भी खराब है और पाइपलाइनें पुरानी हैं, जिससे समस्या बढ़ गई है। निवासियों ने प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 56 में सीवर ओवरफ्लो और पानी की किल्लत की समस्या अब भी बरकरार है। सेक्टर में 1000 मकान और 2000 फ्लैट हैं, जिनमें 3500 से ज्यादा परिवार रहते हैं। खोड़ा से सीवर का पानी यहां ओवरफ्लो होता है। कई ब्लॉकों में हालात बदतर हो गए हैं।

    जलापूर्ति बाधित है और रोजाना टैंकरों से घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। रविवार को सेक्टरवासियों ने बैठक कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की और समस्या का समाधान न होने पर प्राधिकरण कार्यालय घेरने की चेतावनी दी। पिछले साल सेक्टर 56 में नोएडा प्राधिकरण के जल एवं सीवर विभाग और वर्क सर्किल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। समस्याओं पर चर्चा हुई थी और समाधान का आश्वासन दिया गया था।

    इसके बावजूद समस्याएं अब भी बरकरार हैं। बैठक में आशुतोष पाठक ने बताया कि पानी का टीडीएस 1900 से अधिक है। मौके पर जाकर जांच करने पर भी यह 1300 से अधिक निकला। गंगाजल आपूर्ति का दावा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा, सफाई ठीक से न होने के कारण सेक्टर के अंदर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी की पाइपलाइन कम क्षमता की है।

    विजय पाल तंवर ने बताया कि दिवाली पर भी निवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संजय मावी ने बताया कि सेक्टर में पानी की आपूर्ति का कोई निर्धारित समय नहीं है, बल्कि निर्धारित समय पर आपूर्ति बंद कर दी जाती है। यह सेक्टर 1980 में विकसित हुआ था। कम क्षमता वाली पानी और सीवर की पाइपलाइन बिछाई गई थी। अब जबकि यहां हजारों परिवार रहते हैं, समस्या और बढ़ गई है।

    खोड़ा से होकर जाने वाला सीवर सेक्टर 56 में ओवरफ्लो हो जाता है। सीवर का पानी घरों के बाहर जमा हो जाता है। ग्रीन बेल्ट भी सीवर के पानी से भर गए हैं। सेक्टर 55 और 56 के बीच खुला नाला भी बंद न होने के कारण समस्या का कारण बन रहा है। इससे ब्लॉक ए के निवासी खासे परेशान हैं।

    बैठक के बाद निवासियों ने प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पानी और सीवर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो घेराव किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सुनील वर्मा, ओमप्रकाश कुशवाह, पीयूष कपूर, एसके खुराना, सुनीता सिंह, संजय अग्रवाल, संजय शर्मा, जीतेंद्र कुमार, विक्रम चतुर्वेदी समेत अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे।