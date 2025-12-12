'व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार, अधिकारियों ने नहीं की सुनवाई', नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
नोएडा के सेक्टर-51 बाजार में प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दुकान के बाहर कूड़े के नाम पर अधिकारियों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-51 बाजार में प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से व्यापारियों को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। अधिकारियों ने दुकान के बाहर सड़क पर पड़े कूड़े के नाम पर हज़ारों रुपये का चालान व्यापारियों का काट दिया है।
बाजार के व्यापारियों का आरोप है कि जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी गौरव बंसल ने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। व्यापारी राज गर्ग ने विरोध किया तो अधिकारी ने उनका मोबाइल फोन सड़क पर फेंक दिया। बाद में महिला पुलिस अधिकारी ने उचित व्यवहार नहीं किया।
वहीं, घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल के नेता मौके पर पहुंचे। अधिकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। व्यापारियों के विरोध के कारण बाजार में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी कर दी।
व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष विकास जैन व प्रदेश मंत्री मनीष शर्मा ने कहा कि व्यापारियों के साथ बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारियों को कभी पार्किंग के नाम पर कभी अतिक्रमण के नाम पर कभी कूड़े का नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है।
