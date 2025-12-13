Language
    नोएडा के 2200 किसानों की बदलेगी किस्मत! इन इलाकों में 6 महीने में तैयार होंगी चौड़ी सड़कें-फुटपाथ

    By Kundan Tiwari Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:23 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 145 को विकसित किया जाएगा, जहां किसानों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। सेक्टर में 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसके लिए अथॉरिटी ने टेंडर जार ...और पढ़ें

    नोएडा के सेक्टर 145 को विकसित किया जाएगा, जहां किसानों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 145 को डेवलप किया जाएगा। यहां किसानों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। सेक्टर में 16 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए अथॉरिटी ने हाल ही में टेंडर जारी किए हैं। एक कंपनी चुन ली गई है और काम भी दे दिया गया है। जल्द ही सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस काम पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फुटपाथ भी बनाए जाएंगे, इसके बाद बागवानी भी होगी।

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में 2,200 किसानों को पांच परसेंट प्लॉट मिल रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट के लिए तय करीब 31 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। कब्जा लेने के बाद इस पर तारबंदी की गई और पिलर लगाए गए। अब यहां सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला है। छह महीने में सड़क बनाने का काम पूरा हो जाएगा।

    नोएडा अथॉरिटी के डिप्टी जनरल मैनेजर (सिविल) विजय कुमार रावल ने बताया कि सेक्टर 145, बेगमपुर गांव में 31.3828 हेक्टेयर जमीन है। इस गांव की 108.223 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 7 नवंबर, 2007 और 17 मार्च, 2008 को एक्विजिशन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 फरवरी, 2008 को स्टे ऑर्डर जारी किया। स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ज़िला प्रशासन ने 19 जुलाई, 2024 को इस ज़मीन के लिए अवॉर्ड या मुआवज़े की दर की घोषणा की। इसके बाद, उसी साल, अथॉरिटी ने इन किसानों के मुआवज़े के तौर पर ज़िला प्रशासन के अकाउंट में ₹102 करोड़ (लगभग $1.02 बिलियन) जमा किए।