नोएडा के 2200 किसानों की बदलेगी किस्मत! इन इलाकों में 6 महीने में तैयार होंगी चौड़ी सड़कें-फुटपाथ

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 145 को डेवलप किया जाएगा। यहां किसानों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। सेक्टर में 16 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए अथॉरिटी ने हाल ही में टेंडर जारी किए हैं। एक कंपनी चुन ली गई है और काम भी दे दिया गया है। जल्द ही सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस काम पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फुटपाथ भी बनाए जाएंगे, इसके बाद बागवानी भी होगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में 2,200 किसानों को पांच परसेंट प्लॉट मिल रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट के लिए तय करीब 31 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। कब्जा लेने के बाद इस पर तारबंदी की गई और पिलर लगाए गए। अब यहां सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला है। छह महीने में सड़क बनाने का काम पूरा हो जाएगा।

नोएडा अथॉरिटी के डिप्टी जनरल मैनेजर (सिविल) विजय कुमार रावल ने बताया कि सेक्टर 145, बेगमपुर गांव में 31.3828 हेक्टेयर जमीन है। इस गांव की 108.223 हेक्टेयर ज़मीन के लिए 7 नवंबर, 2007 और 17 मार्च, 2008 को एक्विजिशन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।