    नोएडा में स्कॉर्पियो की टक्कर लगने से वेन्यू कार में लगी आग, शिकायत दर्ज

    By Ashish Chaurasia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    नोएडा में एक स्कॉर्पियो ने वेन्यू कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। टक्कर के कारणों का अभी पत ...और पढ़ें

    बादलपुर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने वेन्यू कार को टक्कर मार दी।

    संवाद सहयोगी, दादरी। थाना बादलपुर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने वेन्यू कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वेन्यू कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकाल कर अपनी जान बचाई। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस के अनुसार रोहित मलिक निवासी देवपुरा बुलंदशहर ने पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए बताया की चार दिसंबर को अपनी वेन्यू कार से गाजियाबाद से दादरी की तरफ जा रहा था, तभी एनटीपीसी कट के पास रात्रि के समय एक स्कॉर्पियो सवार चालक ने तेजी से चलते हुए उसकी कार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

    जिसके चलते उनकी कार में आग लग गई व पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे लोगों को चोटे आई, जिनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात स्कार्पियो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।