नोएडा में स्कॉर्पियो की टक्कर लगने से वेन्यू कार में लगी आग, शिकायत दर्ज

संवाद सहयोगी, दादरी। थाना बादलपुर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने वेन्यू कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वेन्यू कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकाल कर अपनी जान बचाई। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार रोहित मलिक निवासी देवपुरा बुलंदशहर ने पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए बताया की चार दिसंबर को अपनी वेन्यू कार से गाजियाबाद से दादरी की तरफ जा रहा था, तभी एनटीपीसी कट के पास रात्रि के समय एक स्कॉर्पियो सवार चालक ने तेजी से चलते हुए उसकी कार को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।