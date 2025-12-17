Language
    ग्रेटर नोएडा: सरकारी स्कूलों में जल्द लगेंगे सोलर पैनल और नए टॉयलेट, CSR फंड से 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट

    By Ashish Chaurasia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    गौतम बुद्ध नगर के सरकारी स्कूलों में अब बिजली और टॉयलेट की कमी नहीं होगी। जिले के 10 स्कूलों में नए टॉयलेट बनेंगे, और सात सरकारी स्कूलों व तीन कस्तूरब ...और पढ़ें

    गौतम बुद्ध नगर के सरकारी स्कूलों में अब बिजली और टॉयलेट की कमी नहीं होगी। फाइल फोटो

    आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब बिजली और टॉयलेट की कमी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही, जिले के 10 स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा, सात सरकारी स्कूलों और तीन कस्तूरबा गांधी स्कूलों में बिजली के लिए 20-किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे बिजली और टॉयलेट की कमी के कारण बच्चों को होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।

    जिला निर्माण समन्वयक अविनाश ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर और दादरी ब्लॉक के पांच-पांच स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। सात सरकारी स्कूलों और जेवर, दादरी और दादरी के कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 20-किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह काम 2.5 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड की मदद से किया जा रहा है। टॉयलेट बनाने और सोलर पैनल लगाने की जिम्मेदारी बी मार्ट को दी गई है। स्कूलों में टॉयलेट बनने से छात्रों को अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    सोलर पैनल लगने से गर्मियों के महीनों में बिजली कटौती के कारण बच्चों को पढ़ाई में होने वाली दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। इससे पहले भी CSR के ज़रिए जिले के स्कूलों में कई प्रोजेक्ट किए गए हैं। इनमें स्कूलों का डिजिटलीकरण, मरम्मत, दो मंजिला इमारतें बनाना और दूसरी सुविधाएं देना शामिल है।

    CSR के ज़रिए जिले के 10 स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे, और सात सरकारी स्कूलों और तीन कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 20-किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह काम जल्द ही पूरा करके स्कूलों को सौंप दिया जाएगा।
    - राहुल पवार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर