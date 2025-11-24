नोएडा के स्कूल में बच्चों का काम करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अभिभावक में रोष
ग्रेटर नोएडा के जुनपत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से ईंटें ढोने का वीडियो वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चपरासी का काम बच्चों से कराया जा रहा है, जिससे उनका शैक्षिक नुकसान हो रहा है और यह बाल संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जुनपत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रसारित वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे ईंट ढो रहे हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्यालय में एक चपरासी वर्षों से नियुक्त होने के बावजूद, उसका कार्य बच्चों से कराया जा रहा है। इससे बच्चों का न केवल शैक्षिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उनका शोषण भी हो रहा है, जो बाल संरक्षण कानूनों और शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है।
वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन, प्रिंसिपल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवांर का कहना है कि मामले की जानकारी हुई है। मामले की जांच के लिए जांच समिति का गठन कर दिया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर आवश्यक कारवाई की जाएगी।
