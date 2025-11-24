नोएडा के स्कूल में बच्चों का काम करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अभिभावक में रोष

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जुनपत प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रसारित वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे ईंट ढो रहे हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्यालय में एक चपरासी वर्षों से नियुक्त होने के बावजूद, उसका कार्य बच्चों से कराया जा रहा है। इससे बच्चों का न केवल शैक्षिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उनका शोषण भी हो रहा है, जो बाल संरक्षण कानूनों और शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है।