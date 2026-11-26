जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में सेक्टर-62 में बन रहे स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीशन) सेंटर का कार्य 30 फीसदी पूरा हो चुका है। सेंटर की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और फिलहाल फिनिशिंग का कार्य चल रहा है।

इसके पूरी तरह तैयार होने के बाद शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी एक ही स्थान से साॅफ्टवेयर के माध्यम से की जा सकेगी। इससे बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर और उपकेंद्रों में आने वाली खराबी बिन देरी के पता लगाने में मदद मिलेगी।

प्रक्रिया को काफी तेज किया जा सकेगा स्काडा आधुनिक तकनीक है, जिसके माध्यम से बिजली नेटवर्क से जुड़े उपकरणों की स्थिति और उनके संचालन की जानकारी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तक पहुंचती है। जिले में विद्यु़त निगम के 4.70 लाख उपभोक्ता हैं। किसी क्षेत्र में फाल्ट आने पर इसकी सूचना संबंधित बिजलीघर तक पहुंचने और फिर कर्मचारियों के मौके पर पहुंचने में समय लगता है। स्काडा सेंटर शुरू होने के बाद इस प्रक्रिया को काफी तेज किया जा सकेगा।