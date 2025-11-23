Road Safety: नोएडा में सूरज के साथ छिप जातीं हैं 100 किमी से अधिक लंबी सड़कें, लाइटें खराब होने से बढ़ती है परेशानी

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। सर्दी की पहली ठंडी रातें शुरू हो चुकी हैं। कोहरा धीरे-धीरे नीचे उतर रहा है। लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर उससे कहीं ज़्यादा घना अंधेरा पहले से ही फैला हुआ है। एक शहर जो दिन-रात चमकता है। रात में यहां कई किमी लंबी सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं।

यह स्थिति नोएडा-ग्रेटर नोएडा दोनों जगहों पर है। वाहन चालक और पैदल राहगीर यहां भगवान भरोसे चलते हैं। ड्राइवर सांस रोककर ब्रेक दबाते हैं। लापरवाही से शहर की कई प्रमुख सड़कों को लावारिस छोड़ दिया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पृरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई है। गौतमबुद्ध नगर में 100 किमी से अधिक लंबाई की प्रमुख सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है।

नोएडा की पांच किमी लंबी दादरी-सूजरपुर-छलेरा (डीएससी) रोड पर अंधेरा हैं। सेक्टर 63, 64, 65 की आंतरिक सड़कें भी महीनों से अंधेरे में डूबी हैं। सेक्टर-112 मुख्य मार्ग, फरीदाबाद-नोएडा-गुरुग्राम (एफएनजी) के कुछ हिस्से, सेक्टर 80-112-113 का मुख्य रास्ता, इंडस्ट्रियल सेक्टर फेज-2 की सड़कें, सेक्टर-71 से 61 मेट्रो स्टेशन तक मेन रोड और सर्विस लेन, एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड (सेक्टर 44 से 80 तक) पर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं।

सेक्टर-62 स्थित इंडस वैली स्कूल वाली रेड लाइट से बिंज सेंट्रल और माडल टाउन अंडरपास जाने वाली सड़क पर लाइट नहीं हैं। यहां अंधेरे में न तो रास्ता नजर आता है और न ही पैदल राहगीर। जीरों प्वाइंट के नीचे नहीं हैं स्ट्रीट लाइट ग्रेटर नोएडा में जीरो पाइंट के नीचे स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। यहां से रात में हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। यमुना एक्सप्रेसवे से गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से रात में अंधेरे में वाहनों को आवाजाही करनी होती है।

जहांगीरपुर से जेवर जाने वाली सड़क पर अंधेरा जेवर में तीन मुख्य सड़क हैं। जेवर-खुर्जा मार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग जेवर से बुलंदशहर व जेवर से एयरपोर्ट तक जाने वाल मार्ग हैं। इन मार्गोंं पर नगर पंचायत की तरफ से एलईडी लाइट लगी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी या फिर एनएच की तरफ से कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई हैं। जेवर और जहांगीरपुर में सड़कों पर अक्सर अंधेरा ही रहता है।

अजनारा गोलचक्कर पर हो चुके हैं कई हादसे दनकौर क्षेत्र के अजनारा गोलचक्कर के नजदीक पिछले वर्षों में कई हादसे हो चुके हैं। यहां मुख्य सड़क पर लगीं लाइटें अधिकांश रूप से बंद रहती हैं। यह लाइटें यमुना प्राधिकरण द्वारा लगाई गईं हैं। अंधेरे के कारण कई गाड़ियां गोलचक्कर पर चढ़ चुकी हैं। जबकि कई वाहन आपस में टकरा चुके हैं।

जेवर-रबूपुरा-झाझर जाने वाला मार्ग हो जाता है गायब रबूपुरा से यमुना एक्सप्रेसवे मार्ग, जो हरियाणा को जोड़ता है दूरी करीब तीन किलोमीटर है। रबूपुरा से जेवर रोड की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। रबूपुरा से झाझर रोड दूरी करीब 7 किलोमीटर सिकंदराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर व जहांगीरपुर को जोड़ता है। एयरपोर्ट निर्माण की वजह से रास्ता बंद होने के चलते रोजाना सैकड़ों वाहन जेवर से बाया रबूपुरा होकर झाझर पहुंचते हैं। इन सभी मार्गों पर स्ट्रीट लाइट नहीं हैं और अंधेरा छाया रहता है। क्षेत्र में सिर्फ यमुना एक्सप्रेस वे के 60 मीटर रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी हैं। यहां रोशनी की व्यवस्था रहती हैं।