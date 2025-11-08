देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा, हवा की बिगड़ती रफ्तार पर CPCB की टीम करेगी जांच
नोएडा देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की टीम हवा की बिगड़ती स्थिति की जांच करेगी और प्रदूषण के कारणों का पता लगाएगी। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को खतरा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को नोएडा देश का पांचवां व एनसीआर का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बीते 24 घंटों में नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) में 49 अंक की वृद्धि दर्ज होने से हवा बेहद खराब व ग्रेटर नोएडा में 56 अंक की वृद्धि दर्ज होने से हवा खराब श्रेणी में दर्ज हुई।
बता दें शहर में ग्रेप-2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होने के बाद नियमों का पालन नहीं हो रहा। उड़ती धूल प्रदूषण बढ़ा रही है। जगह-जगह कचरे के ढेर में आग लगाई जा रही है। शुक्रवार को नोएडा का एक्यूआइ 306 व ग्रेटर नोएडा का 284 दर्ज हुआ।
सेक्टर 50, 76, 1, 61, 21 आदि सेक्टरों में लगे मिट्टी का ढेर व ग्रेप-2 की पाबंदियों के बीच नियमों के उल्लंघन करते हुए चल रहे काम की शिकायतें मिलीं। शहर में पानी की छिड़काव कम ही दिख रहा है। निर्माणाधीन साइट पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
CPCB की टीम करेगी निरीक्षण
शहर में प्रदूषण नियंत्रण को किए जा रहे नाकाफी कार्यों व प्रयासों की शिकायत लगातार सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) से की जा रही है। अब सीपीसीबी ने इन शिकायतों का संज्ञान लिया है। सीपीसीबी की दो सदस्यीय टीम नोएडा के प्रदूषित सेक्टरों का निरीक्षण कर यहां प्रदूषण के कारकों की रिपोर्ट सौंपेगी।
