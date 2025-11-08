देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा, हवा की बिगड़ती रफ्तार पर CPCB की टीम करेगी जांच

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को नोएडा देश का पांचवां व एनसीआर का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बीते 24 घंटों में नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) में 49 अंक की वृद्धि दर्ज होने से हवा बेहद खराब व ग्रेटर नोएडा में 56 अंक की वृद्धि दर्ज होने से हवा खराब श्रेणी में दर्ज हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें शहर में ग्रेप-2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू होने के बाद नियमों का पालन नहीं हो रहा। उड़ती धूल प्रदूषण बढ़ा रही है। जगह-जगह कचरे के ढेर में आग लगाई जा रही है। शुक्रवार को नोएडा का एक्यूआइ 306 व ग्रेटर नोएडा का 284 दर्ज हुआ।

सेक्टर 50, 76, 1, 61, 21 आदि सेक्टरों में लगे मिट्टी का ढेर व ग्रेप-2 की पाबंदियों के बीच नियमों के उल्लंघन करते हुए चल रहे काम की शिकायतें मिलीं। शहर में पानी की छिड़काव कम ही दिख रहा है। निर्माणाधीन साइट पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है।