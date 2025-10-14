नोएडा: संपत्ति विवाद में दो भाइयों के बीच गोलीबारी, मौके पर पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नवरतन शर्मा का मकान सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 31 स्थित निठारी गांव में है। उनके दो बेटे मनोज और प्रदीप इसी पुश्तैनी मकान में रहते हैं। मनोज अपने परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जबकि उनके छोटे भाई प्रदीप शर्मा अपने परिवार के साथ मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मां रामवती देवी भी मनोज शर्मा के साथ इसी मकान में रहती हैं। मंगलवार को रामवती देवी ने मनोज शर्मा से दवा लाने को कहा तो इसी बात को लेकर मनोज शर्मा और उसके भाई प्रदीप के बीच कहासुनी हो गई।