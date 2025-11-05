नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, नई व्यवस्था के लिए जेई की जिम्मेदारी तय

जागरण संवाददाता, नोएडा। विद्युत निगम ने 58 अवर अभियंता (जेई) को नई व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी दे दी है। उनके कार्यक्षेत्र बांट दिए गए हैं। सभी 15 नवंबर से नई व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे। आने वाले दस दिन काम की जानकारी लेंगे।

विद्युत निगम ने मंगलवार को 58 अवर अभियंताओं की सूची जारी की। इसमें 38 अवर अभियंताओं को बिजली उपकेंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। दो अवर अभियंता स्काडा का कार्य करेंगे। नौ अवर अभियंताओं को वाणिज्यिक का कार्य सौंपा गया है। पांच अवर अभियंता मीटर और एएमआरआइ का कार्य करेंगे।

पीवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) विवेक कुमार पटेल ने बताया कि नई व्यवस्था में अवर अभियंताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। दो अवर अभियंता बिलिंग का कार्य करेंगे। दो अवर अभियंताओं को प्रवर्तन दल के साथ शामिल किया गया है। इस दौरान अवर अभियंताओं को अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अभियंता अपना आईडी पासवर्ड हस्तांतरण और बंद की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं आए।