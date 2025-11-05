Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, नई व्यवस्था के लिए जेई की जिम्मेदारी तय

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:13 AM (IST)

     विद्युत निगम ने 58 अवर अभियंताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी है, जो 15 नवंबर से प्रभावी होगी। 38 जेई बिजली उपकेंद्रों का कार्यभार संभालेंगे, जबकि अन्य स्काडा, वाणिज्यिक, मीटर और बिलिंग जैसे कार्यों को देखेंगे। इस दौरान अभियंताओं के अवकाश पर रोक रहेगी, और उन्हें उच्चाधिकारियों से संपर्क कर व्यवस्था समझने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। विद्युत निगम ने 58 अवर अभियंता (जेई) को नई व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी दे दी है। उनके कार्यक्षेत्र बांट दिए गए हैं। सभी 15 नवंबर से नई व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे। आने वाले दस दिन काम की जानकारी लेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत निगम ने मंगलवार को 58 अवर अभियंताओं की सूची जारी की। इसमें 38 अवर अभियंताओं को बिजली उपकेंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। दो अवर अभियंता स्काडा का कार्य करेंगे। नौ अवर अभियंताओं को वाणिज्यिक का कार्य सौंपा गया है। पांच अवर अभियंता मीटर और एएमआरआइ का कार्य करेंगे।

    पीवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) विवेक कुमार पटेल ने बताया कि नई व्यवस्था में अवर अभियंताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। दो अवर अभियंता बिलिंग का कार्य करेंगे। दो अवर अभियंताओं को प्रवर्तन दल के साथ शामिल किया गया है। इस दौरान अवर अभियंताओं को अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अभियंता अपना आईडी पासवर्ड हस्तांतरण और बंद की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं आए।

    अभियंता 14 नवंबर तक अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क स्थापित करके व्यवस्था जान लें, ताकि 15 नवंबर से निरंतर कार्य होते रहे। अवर अभियंताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पीवीवीएनएल के मुख्य अभियंता संजय कुमार जैन ने बताया कि प्रयास है कि नई व्यवस्था के तहत 15 नवंबर से बेहतर तरह से कार्य हो सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति में मदद मिलेगी।