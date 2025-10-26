नोएडा के 4.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत, 8 हेल्प डेस्क से तुरंत दूर होंगी शिकायतें 

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की बिजली व्यवस्था को निर्बाध बनाने के लिए एक नवंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) आठ हेल्प डेस्क स्थापित करेगा। अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम निर्धारित क्षेत्र की कमान संभालेंगी।

वर्तमान में शहर में एक मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता और आठ अधिशासी अभियंता हैं। नई व्यवस्था के तहत एक कार्य के लिए एक ही अधिशासी अभियंता होंगे। उनके अधीन एसडीओ, जेई और अन्य कर्मचारी भी कार्य करेंगे।

ताकि उन कार्यों को समय रहते और अत्याधुनिक तकनीक से किया जा सके। इनमें से 11 केवीए, 33 केवीए की लाइन, एलटी लाइन, गलत बिजली बिल, बकायेदारों के कनेक्शन काटने जैसे कार्यों की जिम्मेदारी भी अलग अलग अधिशासी अभियंता को सौंपी जा रही है।