Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा के 4.5 लाख उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत, 8 हेल्प डेस्क से तुरंत दूर होंगी शिकायतें 

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:17 AM (IST)

    नोएडा में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1 नवंबर से नई प्रणाली लागू होगी। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) आठ हेल्प डेस्क स्थापित करेगा। अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम क्षेत्र की कमान संभालेगी। इस व्यवस्था से बिजली कटौती कम होगी और शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा सकेगा। शहरवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर की बिजली व्यवस्था को निर्बाध बनाने के लिए एक नवंबर से नई व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) आठ हेल्प डेस्क स्थापित करेगा। अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम निर्धारित क्षेत्र की कमान संभालेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में शहर में एक मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता और आठ अधिशासी अभियंता हैं। नई व्यवस्था के तहत एक कार्य के लिए एक ही अधिशासी अभियंता होंगे। उनके अधीन एसडीओ, जेई और अन्य कर्मचारी भी कार्य करेंगे। 

    ताकि उन कार्यों को समय रहते और अत्याधुनिक तकनीक से किया जा सके। इनमें से 11 केवीए, 33 केवीए की लाइन, एलटी लाइन, गलत बिजली बिल, बकायेदारों के कनेक्शन काटने जैसे कार्यों की जिम्मेदारी भी अलग अलग अधिशासी अभियंता को सौंपी जा रही है। 

    सभी अधिशासी अभियंता अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को जानकारी देंगे। बिजली व्यवस्था को हाइटेक बनाने के लिए बरेली, कानपुर, मेरठ समेत अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था लागू है।

    नोएडा जोन में स्थापित होने वाले हेल्पडेस्क के नाम व नंबर

    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–25 नोएडा 9193331939
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–20 नोएडा 9193301541
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–62सी नोएडा 9193301473
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–18 नोएडा 7290055930
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–16ए नोएडा 7290055973
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–धूममानिकपुर दादरी 9193301576
    • 33/11 केवी उपकेंद्र सेक्टर–150 नोएडा 9193301568
    • 33/11 केवी उपकेंद्र जेवर देहात 9193301778


    जिले में फंक्शनल स्पेशलाइज्ड बेस्ड व्यवस्था लागू की जा रही है, इस व्यवस्था के तहत शहरवासियों को बिजली कटौती से निजात मिलेगी -विवेक कुमार पटेल, अधीक्षण अभियंता


    जिले में एक नवंबर से नई व्यवस्था लागू की जा रही है, इससे शिकायतों के निस्तारण को गति मिलेगी, साथ ही निर्बाध बिजली मिल सकेगी। -संजय कुमार जैन, मुख्य अभियंता, पीवीवीएनएल, गौतमबुद्ध नगर