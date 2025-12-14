Noida News: डाक विभाग में डिजिटल क्रांति, क्यूआर कोड से खत्म हुई खुदरा पैसों की किचकिच

जागरण संवाददाता नोएडा। डाक विभाग में दिसंबर में शुरु हुई क्यूआर कोड से स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित अन्य बुकिंग लागू होने से विभाग और ग्रहकों दोनों को ही राहत मिली है। खुदरा पैसे को लेकर रोज-रोज की झंझट से डाक कर्मियों की मुक्ति मिली है। इसको लेकर उपभोक्ता और डाक कर्मी दोनों राहत महसूस कर रहे हैं।

मुख्य डाक विभाग के सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार के अनुसार इस सुविधा से काउंटरों पर घंटों लाइन में लगने वाली भीड़ भी काफी कम होगी, लोगों को भी फायदा हो रहा है। बुकिंग लागू करने में 25 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। इस सुविधा के प्रति विभाग की तरफ से ग्राहकों को जागरुक किया जा रहा है। इसके तहत अब ग्राहकों ने क्यूआर कोर्ड लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

क्यूआर कोड से भुगतान होने पर काफी सुविधा हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले खुदरा पैसे के लिए बहस भी हो जाता था। अब तो बुकिंग का रेट सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड के साथ आ जाता है। एक दिसंबर से ट्रायल कर दो दिसंबर से पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर ला दिया गया था। इससे ग्राहकों में प्रसन्नता बढ़ गई है।