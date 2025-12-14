Language
    Noida News: डाक विभाग में डिजिटल क्रांति, क्यूआर कोड से खत्म हुई खुदरा पैसों की किचकिच

    By Swati Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:28 AM (IST)

    नोएडा के डाक विभाग में डिजिटल क्रांति आई है. खुदरा पैसों की किचकिच को खत्म करने के लिए क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम शुरू किया गया है. अब ग्राहक आसानी से स

    जागरण संवाददाता नोएडा। डाक विभाग में दिसंबर में शुरु हुई क्यूआर कोड से स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित अन्य बुकिंग लागू होने से विभाग और ग्रहकों दोनों को ही राहत मिली है। खुदरा पैसे को लेकर रोज-रोज की झंझट से डाक कर्मियों की मुक्ति मिली है। इसको लेकर उपभोक्ता और डाक कर्मी दोनों राहत महसूस कर रहे हैं।

    मुख्य डाक विभाग के सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार के अनुसार इस सुविधा से काउंटरों पर घंटों लाइन में लगने वाली भीड़ भी काफी कम होगी, लोगों को भी फायदा हो रहा है। बुकिंग लागू करने में 25 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। इस सुविधा के प्रति विभाग की तरफ से ग्राहकों को जागरुक किया जा रहा है। इसके तहत अब ग्राहकों ने क्यूआर कोर्ड लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।

    क्यूआर कोड से भुगतान होने पर काफी सुविधा हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले खुदरा पैसे के लिए बहस भी हो जाता था। अब तो बुकिंग का रेट सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यूआर कोड के साथ आ जाता है। एक दिसंबर से ट्रायल कर दो दिसंबर से पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर ला दिया गया था। इससे ग्राहकों में प्रसन्नता बढ़ गई है।

    बता दें कि डिजिटल सेवा नोएडा सहित के 3600 डाकघरों में लागू हो चुकी है। वहीं अभी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अभी भी कैश से ही जमा ले रहा। चेक से भी सुविधा है, लेकिन प्रक्रिया जटिल होने के कारण उपभोक्ता और डाक कर्मी दोनों को परेशानी है। जल्द ही सभी व्यवस्थाओ में इसको लागू करने की तैयारी है। नोएडा में बीते 10 दिनों में 115 क्यूआर कोड के माध्यम से लोगों ने बुकिंग कराई है।